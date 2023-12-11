香港中文大學醫院昨日（7日）與大灣區醫療集團簽署戰略合作協議，攜手共建粵港協作價值醫療夥伴體系。中大醫院行政總裁馮康醫生與大灣區醫療集團聯席行政總裁李家聰博士出席簽署儀式。

基於多年粵港醫療協作經驗，大灣區醫療集團正式發起建立「粵港協作價值醫療夥伴體系」的倡議，並宣佈香港中文大學醫院為其首間香港夥伴醫院。雙方將以患者健康結果為導向，共同為大灣區居民提供涵蓋全科門診、香港專科及住院服務的跨境醫療服務。

中大醫院亦宣佈大灣區醫療集團為其「基於醫療及保險價值主張的指定合作夥伴」，通過與保險公司合作開發全包形式定價收費及涵蓋跨境醫療服務的健康保險產品，滿足投保人的香港醫療服務需求。

中大醫院行政總裁馮康醫生表示︰「我們很高興與在大灣區深耕多年的大灣區醫療集團結為合作夥伴，他們通過公私營合作模式，推動港式醫療服務至大灣區多個城市，是粵港醫療協作的先驅及推動者，擁有值得借鑒的價值醫療實踐經驗。中大醫院與大灣區醫療集團均以促進市民健康為共同目標，透過在醫療上相互支援和交流，為大灣區的8700萬名居民提供服務，特別是在大灣區生活的60萬名香港市民。」

大灣區醫療集團聯席行政總裁李家聰博士表示，中大醫院作為首家香港夥伴醫院，將與內地醫療體系形成互補優勢，共同保障大灣區居民健康。集團至今已有逾百家粵港協作的夥伴診所及8家夥伴醫院，可為大灣區居民的健康保健和跨境就醫提供多元化的選擇。

他指出，此次大灣區醫療集團與中大醫院的戰略合作將從與港澳居民健康服務中心，所在醫院的科研及臨床交流開始，以跨境雙向轉介服務模式，增加大灣區居民的就醫選擇，並提升居民從門診到住院、日常保健到疾病治療的就醫體驗。同時，通過夥伴體系的支持，雙方將與兩地健康險公司携手打造以患者健康為本的創新保險產品，以最具經濟效應的醫療服務付費模式，讓居民獲得最具價值的健康保障。

「粵港協作價值醫療夥伴體系」是大灣區醫療集團發起的區域協作型醫療服務體系。夥伴體系的參與者包括香港及大灣區內地城市的支付者（即保險和再保險公司）、服務提供者（即醫院和診所）、科技公司（即跨境數據及臨床系統）、零售藥房。

該夥伴體系以居民健康為本，希望透過醫療協作來達致居民少生病、保健康的目的，當居民有醫療服務需要時，夥伴體系將發揮協同效應，整合互聯網醫院、大灣區基層醫療全科服務及醫院專科診療資源、跨境醫療服務優勢，讓患者擁有最具成本效益的治療和預防性護理，讓醫療服務提供者可專注於提供最有利於患者健康的服務，讓支付者專注於打造有利於預防疾病的健康保險產品，實現醫療服務可信任、可負擔、便捷可及的目標。