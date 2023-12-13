13/12/2023
林超榮病逝 ︳ 傳生前患血癌終年61歲！即睇6大徵狀！常流牙血或成警號？ 如何預防患病？
本港知名創作人「超人」林超榮今日中午（12日）病逝，終年61歲，死訊獲好友作家沈西城證實，據報其生前患血癌。血癌作為本港十大常見癌症之一，當中無胃口、牙齦出血或為血癌先兆。
沈西城發帖哀悼「超人」
沈西城今日在Facebook指：「好友超人林超榮離世！哀悼！」人稱「超人」的林超榮生前愛扮鬼扮馬，風趣幽默。
其生前好友田啟文今日回覆傳媒查詢指，林超榮此前曾感染新冠，身體十分虛弱，其後更感染併發症，昨晚因病情突發需入院，至今日中午離世。
林超榮過去曾參與不同媒體創作，包括曾任電視、電台主持、傳媒人、電影編劇等職，曾為電影《低俗喜劇》編劇，以及執導的遺作《江湖悲劇》，其妻子為資深傳媒人屈穎妍。
血癌6大徵狀
林超榮死因此前眾說紛紜，據報他生前患血癌。據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。
即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰
1.容易疲倦、盜汗(晚間睡覺時大量出汗)
2.發燒
3.貧血、消瘦、無胃口
4.肝脾及淋巴結(頸、腋下、腹股溝)腫大
5.頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等
6.經常有出血(如牙齦、鼻)或傷口難以止血
資料來源：醫院管理局
血癌成因＋高危因素
血癌的具體成因尚未有定論，以下為現時醫學界對白血病的初步說法：
- 急性及慢性淋巴球白血病：基因變異令骨髓產生大量未成熟的淋巴球（淋巴球的主要功能是對抗感染），充斥於身體，以至妨礙正常運作。
- 慢性骨髓性白血病：病人身體內個別染色體的排序改變，令基因產生變異，白血球的生產失控，製造過多的白血球，甚至破壞骨髓。
此外，以下因素可能會增加患上白血病的風險：
- 承受過量的輻射，包括X光
- 接觸苯等化學物品
- 感染病毒
- 而有基因綜合病（如唐氏綜合症），或其兄弟姊妹間有患上急性淋巴球白血病的人士，患上急性淋巴球白血病的機會較高。50歲以上人士，尤其是男性，則有較高機會患上慢性淋巴球白血病或慢性骨髓性白血病。
3招預防白血病
以下是預防白血病的方法：
- 不吸煙
- 避免接觸多種化學物
- 經常接觸化學品或在有危險化學物或含輻射的環境工作人士，須做足防護措施
轉載自: 晴報
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