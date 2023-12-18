冬季天氣寒冷，不少人會用一些保暖產品取暖。但内地一名男子近日抱著熱水袋入睡，醒來後發覺小腿刺痛，起了水泡。醫生指，雖然他被燙傷的面積較小，但深度達三度，皮膚已被燙熟。

綜合內媒報道，江蘇一名趙姓男子近日抱著熱水袋入睡後出事。他事後表示，晚上睡著後就沒有甚麼感覺，惟醒來後左邊小腿感覺刺痛，還起了水泡，於是前往醫院就診。

經醫生檢查後，雖然趙先生被燙傷的面積較小，但深度已達三度。醫生指，三度深度就代表皮膚都被燙熟，皮膚無法靠周圍癒合，癒合速度極慢，有時甚至需要做手術治療。

醫生表示，每年冬天是低溫燙傷高峰，而熱水袋的低溫燙傷佔兩成。因此建議民眾使用熱水袋時，一定要有保護套，與皮膚隔離。

使用暖水袋及電暖氈貼士

本港急症科專科醫生蔡振興曾接受訪問時分享使用暖水袋、電暖氈等取暖物品的小貼士：

暖水袋及電暖氈安全使用貼士

1. 勿將剛煲熱的水即時注入暖水袋，需先放涼至水溫80度以下，以免暖水袋過熱灼傷。

2. 使用暖水袋時，應先以布袋包裹，避免直接接觸皮膚。

3. 用完暖水袋切勿「摺完又摺」，否則會導致塑膠疲勞，摺位易爆開。

4. 使用暖水袋,電暖氈期間，如發現皮膚泛紅感痛，或有水泡，應停止使用，以凍水沖洗5至15分鐘，並求醫治理，切自行刺破水泡。

5. 使用電暖氈時，應以布被墊背，許多直接接觸皮膚導致灼傷。

6. 電暖氈勿開全晚，睡前可先調校高溫將被窩預熱，睡時再調低溫度，同時調校時間掣至1、2小時後自動關掉。

資料來源：急症科專科醫生蔡振興

本港衞生署亦教路，使用熱水袋時，盛水應不多於四份三的份量，要塞好活塞，檢查熱水袋無漏及無破裂，並加上袋套，方可使用。

蔡振興醫生表示，大多暖水袋灼傷個案屬二級燒傷，即已出現水泡，如皮膚泛紅感痛楚已屬一級燒傷，宜即時拿走暖水袋，及後以凍水或冰水沖洗患處散熱並求醫。

本港衞生署教燙傷的處理方法：

冷敷時，要用毛巾包裹冰墊，敷約15分鐘便應拿掉，以免凍傷。

處理傷口小貼士

1. 用冷水浸或沖洗受傷部位最少10分鐘以降溫及減輕痛楚。

2. 勿用冰直接敷傷口，以免破壞細胞組織。

3. 由於受傷部位或會腫脹，應即除去束縛性物件，如手錶、手鐲、指環、緊窄的衣物如腰帶、靴或鞋等。

4. 如衣服與傷口黏在一起，便不要勉強除去黏在一起的衣服，以免撕破皮膚，增加受感染的危險。

5. 如有水泡，不要弄破，否則容易引致細菌感染。

6. 傷口上切勿塗上藥油、牙膏、豉油、燙火膏、肥皂、食油等物質，以免令傷口惡化。

7. 如要保護傷口，可用消毒或清潔而不帶絨毛的敷料遮蓋，緊急時可用保鮮紙代替。

8. 勿用黏性敷料如棉花或膠布等直接包裹傷口，以免敷料與傷口黏在一起。

9. 上述方法可用於處理面積小及輕微的燒傷及燙傷。若燒傷及燙傷的情況嚴重，便應要盡快送傷者往醫院治理。

資料來源：衛生署

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