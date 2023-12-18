近期，愛上四圍遊歴，我的行程，就是沒有行程。著重的，不是目的地的本身，而是行過萬里路途中的所見所聞。認識不同的人，分享不同的故事，還有遊歷過後對世界視野的擴闊與對自己的反思。畢竟，讀萬卷書不如行萬里路，前半生沈醉於醫療的學習與研發，下半場，給自己實現童年夢想。臨近聖誕，當然要跑去比較寒冷的地方感受一下浪漫氣氛，所以，這次先為大家送上英國北部，蘇格蘭。

蘇格蘭位於地勢崎嶇的英國北部，以雲霧、迷濛的山脈、廣闊的幽谷、景色壯觀、華麗的哥德式建築而享負盛名。蘇格蘭以擁有世上最乾淨的水與大自然聞名，我們行醫煉中藥的，一定要跑去見見那份清澈的水源。

放心，不是跟大家介紹旅遊節目，只是想跟大家分享不同地方的水土、氣候、飲食和生活習慣等，都跟人體息息相關。畢竟，天地人合一，無論天氣、地理、水質、食物質素和飲食文化都影響著人們的生態。既然蘇格蘭水質聞名，當然要分享對蘇格蘭水質的睇法。

蘇格蘭的水源來自水庫、湖泊和河流，入口清甜純淨，不會干擾中藥或食物的口感。由於水源的關係，加上日照時間短，縱使夏天陽光也柔和，所以蘇格蘭水偏向寒涼。雨水量多，造成濕重，所以很多人都出現腳腫問題，但總是沒辦法解釋，又不知如何去處理。其實，只要提升陽氣，陽氣補得足夠，寒濕和腳腫便會遠離。

當地的飲食文化，烹調技術喜歡以燒、煮、蒸、烙和烤焗為主。香草調味品甚多，口味上喜歡清淡酥香，不喜歡吃辣。飲食結構以牛肉、羊肉、雞、鴨和海鮮為主，蘇格蘭也是野味、魚類、水果、蔬菜等天然食材的寶庫，就是因為食物新鮮，所以大多數蘇格蘭的菜餚料理方法都相當簡單。我們從小到大喜歡的保健老火靚湯，在蘇格蘭必入奢華之列。

近年來，蘇格蘭人被背上了歐洲病人的稱謂。據統計，蘇格蘭人，由於癌症、心臟病和中風而死亡的人數，比英國任何其他地方都多。酒精過量而死亡的人數更是英格蘭的兩倍。有三分之二的蘇格蘭人都有肥胖問題，主要原因是飲食不健康導致脾、腎虛衰，加上嗜酒傷肝，肝、腎乃先天之本，脾胃乃後天之本，先後天齊欠佳，加上寒濕侵體，經絡堵塞，微循環不暢，必定會對生命造成威脅。

由於蘇格蘭水質佳，故釀製的威士忌聞名於世，其味甘烈醇厚，又不失香氣的溫柔，甜味中夾雜著泥煤味，頗有原鄉土地的風味。在蘇格蘭，威士忌被視作生命之水，可以滲透進生命。由於蘇格蘭比較寒冷，故增加了他們對酒精的依賴，亦是造成肥胖和肝、脾、腎虧損的罪魁禍首。 在當地認識到很多朋友，交流後發覺原來大家對補益肝、脾、腎和袪寒、補陽、化濕都好有興趣，希望籍此與大家分享。

其方法很簡單，針刺：足三里、三陰交和湧泉穴，佐以艾灸，留針20分鐘，連續7天，以觀其效。當然，若果沒有針刺按壓穴位亦可，但必須配合艾灸才能顯效。希望這次分享，能夠幫助更多有需要的人。