天文台預測星期五（22 日）冬至氣溫將急降至最低 11 度，大家除了穿上羽絨大衣，也要加貼暖包才夠保暖。說起暖包，許多人會把暖包搓到發熱，再放入衣袋中，但這個做法原來對保暖幫助，甚至觸犯了一個禁忌！

日本醫學博士福田千晶於其著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中提及，我們身體有多個穴位可以令全身暖和起來，只要把暖包放後頸、背部、腰間兩側及腹部即可。以腰部為例，因暖包接近肝、腎等血流量較多的器官，從而促進氣血循環，溫暖身體；若貼在後頸再加上頸巾，更有雙重保暖的效果。

（圖片來源︰日本気象協会）

另外日本 TBS 電視台節目《這樣有甚麼差別？》也曾實測把暖包放在 6 個不同部位 30 分鐘，測驗最暖身的暖包擺放位置。結果發現，下腹及腳底比起腰、背、腳腕的效果更好，30 分鐘足以溫暖全身。唯一要留意是，暖包不可直接貼在皮膚上，尤其是頸部、腳底等部位的皮膚較薄，以免低溫燙傷，最好隔住衣服或毛巾使用。

暖包是靠鐵粉與氧氣結合，產生化學反而發熱，如果大家細心留意，包裝上也寫明它只需遇到空氣，便可自然發揮熱力，根本不需搓揉才使用。而且搓暖包反而有機會令當中的粉末分佈不均勻，因此建議大家不再搓暖包。