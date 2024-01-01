時常有人問我，筋（腱）和韌帶有甚麼分別，筋腱是肌肉的延伸，會跟隨肌肉收縮而令骨骼作出活動，而韌帶則藏於骨關節內，有時和關節囊排裂得十分緊密，也是連接骨頭及穩定關節的纖維組織。

扭傷是指韌帶受傷，而且有不同程度的撕裂：從輕微只有數條纖維被拉扯受損，到嚴重的整條韌帶撕裂。最常見的扭傷是外踝扭傷，即足踝關節外側的韌帶扭傷。較少見的扭傷包括關節內側的三角韌帶扭傷，以及將脛骨與下肢腓骨連接在一起的韌帶扭傷，稱為「高位足踝扭傷」。

今次受傷的客人就是在一場球賽中，在籃板下的一場混亂中受傷，過程中她的右腳就如芭蕾舞的足尖落地而受傷，亦即是這樣：

圖片來源：Unsplash @Nihal Demirci Erenay

像這樣的受傷，不只足踝外側的韌帶會受到不少的拉扯，更甚會足踝上方的橫向韌帶受傷，也就是高角度扭傷。

「運動」是一件令人高興的事情，但是一時疏忽而發生了「運動傷害」可就不好了。「足踝扭傷」是門診常見的下肢運動傷害，佔所有運動傷害的25%，80%的足踝扭傷是足內翻造成足踝外側韌帶之拉傷所致。

足踝扭傷可以分成三個等級：





第一級是足踝輕微腫脹、疼痛，但關節穩定性正常，仍可受力；

第二級是腳踝便明顯腫脹且因出血而變色，但韌帶未完全斷裂；

第三級是韌帶已完全斷裂，腳踝完全無法受力且踝關節不穩定，可能會出現骨折，水腫或血腫嚴重。

一般而言，第二級與第三級之足踝扭傷應盡快就醫檢查進行物理治療。足踝扭傷急性期的處理是「PRICE」，遇上運動人士便會用上POLICE。

P（protect）保護：即使足踝不再進一步受傷害；

R（rest）休息：馬上停止運動；OL（Optimum Loading）合適的負重訓練，這一點就與一般認知很不同，由於牽涉到運動人士，在儘可能的情況下也不能過度休息避免令肌肉張力下降或肌肉流失；

I（ice）冰敷：即每2小時冰敷一次，每次10-15分鐘，直到腫脹不再增加為止；

C（compression）壓迫：用彈性繃帶自腳趾往腳踝上進行包紮；

E（elevation）抬高：把腳抬高20-30cm消腫。

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客人在受傷當刻便進行運動貼布作出保及使用了4小條的去瘀消腫貼紮方法

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韌帶除了有不同程度的撕裂：從輕微只有數條纖維被拉扯受損，至嚴重的整條韌帶撕裂。最常見的扭傷是外踝扭傷，即足踝關節外側的韌帶扭傷。而今次卻一同出現了較少見的扭傷包括關節內側（三角肌）的韌帶扭傷，以及將脛骨與下肢腓骨連接在一起的韌帶扭傷，稱為「高位足踝扭傷」。

通常輕微的足踝扭傷約2至3天後即逐漸恢復，但完全康復約需6至8星期；而第二級、第三級較嚴重的足踝扭傷則需要更長的復原時間。根據統計，足踝扭傷的病人約有40%會有「持續慢性疼痛」與「關節不穩定」的後遺症，越早進行物理治療，病狀問題才會越早消失。除了治療外，肌力訓練與平衡訓練的重要性，就是增加踝關節穩定性及減少再次扭傷之機會。

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盡早進行合適的負重運訓練、平衡訓練(圖片由作者提供)

腳踝的關節穩定訓練方法，多數以著重腳掌著地的方式配上阻力帶進行運動。可以有以下5大動作：

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