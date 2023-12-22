踏入二十四節氣的冬至時分，今日（22日）氣溫進一步下跌，多個地區清晨低至5°C，而打鼓嶺更低見3°C。註冊中醫師陳洁麗接受訪問時表示，冬至陰陽交替，容易令氣血不通暢，繼而出現心血管方面疾病，應多加注意；另外不少人冬日會打邊爐進補，惟飲食不當亦恐致「熱氣」不適，反而適得其反。醫師又分享冬至養生4招，同時分享一款食譜補虛消滯。

陳醫師表示，冬至為陰陽交替的重要轉折點，冬至前陰氣愈來愈重，重病體弱患者若無法適應變化，恐致病情加重，尤其患有心血管疾病、重病體弱患者，如高血壓、動脈硬化、冠心病等，中風機率亦會增加。不過待冬至過後、陽氣回升，病情便可能逐漸好轉，因此建議患者於冬至前後應提高警惕、隨時觀察病情變化，出現不適時應盡快求醫。

冬至時節養生4招

陳醫師續指，冬日寒性凝滯，恐致氣血運行不通暢，容易出現關節疼痛等不適，生活作息上多加調整，可有助紓緩不適；飲食進補方面，亦應根據體質以作調整，避免誘發上火不適。

陳醫師推介以下4招，幫助大家冬至養生：

早睡晚起：中醫認為，冬季睡眠應該遵循「早臥晚起」的原則，「早一點睡覺，晚一點起床」，以減少陽氣損耗、順應自然規律養生。

避寒就溫，補充陽氣：氣血運行不通暢，易誘四肢關節疼痛，因此應及時添衣保暖，下肢腿腳尤其不可受寒；早上建議多到戶外曬太陽，建議應多曬背部以補充陽氣、溫通經脈。此外，睡前泡腳亦令足部血管擴張，有利氣血運行，緩解身體疲勞、提高睡眠質量。

適當進補：冬至最宜溫補，不少人喜愛冬日打邊爐，並於鍋底中加入各種溫補藥材進補，如人參雞湯、胡椒豬肚湯、羊腩煲等。此類食物適合體質虛寒、陽氣不足人士食用，惟體質偏熱、陰虛人士過度食用，容易產生「熱氣」問題，出現心煩、失眠、口瘡、喉嚨痛、便秘等不適。

天灸療法：「三九天」是冬天最寒冷陰盛的時期，冬至是三九天中的第一天；天灸療法以多種溫熱性質藥物製成藥膏，敷貼於特定穴位，可改善部分慢性虛寒性疾病，如哮喘、鼻敏感、胃腸功能紊亂等，此時貼天灸，可有利於保健養生，改善病情、減少發作。

冬至進補食材搭配

冬至想進補，惟每位家庭成員體質各有不同，陳醫師建議不應一味溫補，可選擇1至2種溫補食材或藥材，搭配2至3種甘、淡、滋潤的平補或清補類食材，以平衡寒熱之性：





溫補食材或藥材：羊肉、牛肉、肉桂、胡椒等

平補或清補類食材：白蘿蔔、雪耳、甘蔗、馬蹄、雪梨、蓮藕、杏仁、淮山、茯苓、百合、玉竹、蓮子、芡實等

蘿蔔羊肉煲



材料：羊肉 250克、白蘿蔔 500克、薑 適量、酒 適量、食鹽 適量



做法：



1. 白蘿蔔、羊肉洗凈後切件備用；



2. 羊肉冷水入鍋，焯水5分鐘將水倒出、洗去浮沫；



3. 鍋中加入羊肉、水、薑、酒；



4. 大火燒開後轉小火燉1小時；



5. 將白蘿蔔入鍋煮至熟軟即可。