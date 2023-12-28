外遊滑雪要注意安全！一名27歲中國女遊客上周六（23日），在日本新潟縣湯澤町的「神樂滑雪場」玩單板滑雪期間，疑因摔倒時倒插被積雪掩埋，被拉出來時已無呼吸脈搏，送醫院後證實死亡。據消息指，事發時由於大雪，現場被禁止進入，有報道亦指懷疑死者與友人擅自闖入滑雪場已封閉的雪道。有當地滑雪教練懷疑死者是跌倒後吸入「粉雪」導致窒息，解釋粉雪像麵粉一樣，輕易灌入口鼻，只需3到5分鐘，人便可能窒息死亡。

據當地傳媒報道，事發於上周六下午2時30分左右，27歲姓符中國女子在神樂滑雪場滑雪時，摔倒倒插並被雪掩埋。與她一起滑雪的3名友人見狀馬上聯繫滑雪場的巡邏人員，惟符女被拯救出時已無呼吸脈搏，送院後證實死亡。報道又指，同行友人雖然目睹意外發生，但因是滑雪初學者，故不敢貿然上前幫忙。

由於事發的「Y3滑雪道」適合高級課程，且因積雪過多有雪崩危險，遊客被禁止進入該區域，因此不排除有人擅闖，警方正在調查事發時的情況。

教練：吸「粉雪」3分鐘恐致命

神樂滑雪場旁邊一間旅館的主理人、同時是滑雪教練的陳寬（化名）接受中國媒體訪問時表示，懷疑符女是摔倒後吸入粉雪，導致窒息，又強調滑雪場當日「並沒有發生雪崩」。他指出，神樂滑雪場以粉雪聞名，而意外地點處於一條未開放的高級滑雪道上。

陳寬又指，在雪中跌倒，如果姿勢不對，非常有可能口鼻全臉進雪。他特別強調，很多人會以為雪傷不了人，但粉雪的可怕就在於它像麵粉一樣，是會在滑手倒地的時候灌入口鼻，被動吸入，導致窒息，

「3到5分鐘，人就會立刻沒了。」

陳寬又稱為保障安全，滑粉雪時絕不建議一個人滑，而且需要有專業或有經驗的人帶路。他表示，因為粉雪很深，摔倒後很難自行爬起來，「在失去判斷力，分不清上下的時候，只能是靠同伴，從外拖出來。」

滑雪人士愛滑「粉雪」 恐藏雪崩危機

開心平方滑雪季的創始人韓楊海龍亦受訪指出，滑雪道有「道內雪」和「道外雪」之分，道外雪與道內雪是相反，「滑上去鬆軟，摔倒也不疼的，就是道外雪，簡單理解就是沒有人工干預過的雪道。」

這類道外雪通常被稱為「粉雪」，是不少滑雪人士所追崇，但同時也有風險，「滑粉雪和滑道內雪是兩種完全不同的感覺，粉雪有時候很深，如果滑板板頭扎進去，會比較難起身。」如果在山中滑粉雪，還可能在滑的時候出現雪崩，

「尤其大山雪被太陽照過之後，會變得更鬆軟，更易發生（雪崩）。」