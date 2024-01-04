適當地減肥，可讓原本就漂亮的人變得更精緻！内地一名22歲女生原本身材不胖不瘦，長相也不差，但肌肉線條感不足讓她看起來沒精神又俗氣。直至她用3個月勁減28磅，外貌從大躍進成清冷氣質美女，令她不禁驚呼：「真的瘦了才會知道自己五官有多漂亮。」

減肥前憔悴體態差掩蓋顔值

出生於2001年、身高1.65米的内地女生「太困睡」在「小紅書」經營帳號，分享減肥經驗。她表示，自己過去的體重是127磅，雖不算肥胖，但上鏡還是可以看得出肉感較重、全身肌肉線條感不足，還有「熬夜臉」顯得精神憔悴，皮膚蠟黃、長暗瘡，年僅22歲卻老態十足。

3個月減肥成功顔值飆升

自2022年起，「太困睡」開始透過調整生活作息、運動減肥。她仔細記錄了減肥過程，包括每天運動、正常進食一日三餐不捱餓、早睡早起。僅用時3個月，她就由127磅體重減至99磅，並維持至今。「太困睡」曬出減肥成果，可見她在減肥前的顔值已不差，但減肥後明顯突出一層清冷氣質，變成十足的美女。

不但顔值躍進，她的身形亦從原本的鬆垮、肉感重，變得緊實有線條，不再有圓肩駝背，體態明顯變好，還擁有令人稱羡的腹肌、筷子腿；皮膚由蠟黃憔悴變成白嫩水光肌，魅力大增。

内調外養、不挨餓減肥秘訣

「太困睡」坦言，自己在減肥後才深知「不胖」和「好瘦」的區別：

「我個人喜歡精瘦、體脂率很低的那種身材。雖然臉上五官沒有甚麼大變化，但是一下精緻了很多，土氣感消失了。很有成就感！」

她表示，自己不是節食瘦，一日三餐吃家常飯，不吃零食，日常運動強度很大，從而換來一個瘦並非常健康的身體。以下是她歸納總結的高效減肥貼士：

1. 飲食原則

循序漸進、不要斷碳節食



● 16+8減肥法

● 第一週：戒掉零食甜點，正常吃飯七分飽不要吃撐

● 第二週：口味清淡一點，少吃重油重鹽的食物

● 第三週：慢慢添加運動



2. 多飲水

● 脂肪燃燒需要大量水分參與，多飲水新陳代謝會提高。



3. 餓了再進食



● 三餐盡量控制在8小時內，不餓就不要嘴饞。



4. 吃肉+蔬菜+碳水



● 多吃肉和蔬菜，一定要吃碳水

● 不吃碳水只會導致脫髮、沒力氣想暴食，就算瘦也只會變成瘦胖子



5. 不要熬夜



● 千萬不要熬夜，養成早睡早起習慣

● 脂肪供能佔比最高的「運動」就是睡覺，睡夠覺、睡好覺真的能幫助減脂，皮膚也會變好



6. 養成運動習慣



● 減脂不要只做有氧，需要有氧+無氧結合去做。

● 不要害怕會長肌肉，因為女生本身肌肉含量不高，很難練壯；如果覺得變壯就是訓練強度不夠又吃得多，導致體脂變高



7. 養成運動習慣



● 找健身YouTuber影片跟練，一星期最多練4-5次，不要每日練，肌肉也需要合成休息。

● （個人喜 好）選擇運動強度大的訓練，做完超有成就感。但最重要還是找自己喜歡的。



8. 每週運動推薦list



周一：HIIT有氧運動

40分鐘HIIT + 15分鐘拉伸



周二：下肢運動



30分鐘臀腿HIIT + 15分鐘腿部拉伸



周三：上肢運動

20分鐘手臂 + 15分鐘背部



周四：HIIT有氧運動

20分鐘HIIT + 15分鐘拉伸



周五：HIIT有氧運動

40分鐘HIIT + 15分鐘拉伸



周六：休息日



周日：日常拉伸



來源：小紅書@太困睡

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但愛美一族要留意，各種減肥方法的成效或因人而異，建議先諮詢醫生及營養師等專業人士意見。