除了睡姿不當外，用錯枕頭亦容易引致頸梗膊痛。消委會早前曾測試市面上15款枕頭，售價由$139至$1,558元不等，測試結果共有7款總評獲4分，包括「蓓莎」聚酯纖維枕、「蓆夢思」記憶棉枕、「鄧祿普」乳膠枕等，其中最平145元就有交易。

消委會早前測試15款枕頭樣本，6款為聚酯纖維、6款為記憶棉、3款為乳膠，售價由139元至1,558元不等。以同一枕芯物料相比，以記憶棉樣本間的價格差距最大，售價由200元至1,558元不等，相差近7倍；聚酯纖維樣本則相對廉宜，平均價格約200元。15款枕頭由歐洲一所實驗室根據亞洲男女的體型特徵，包括身高、體重、肩膀闊度等，安排一男一女測試樣本承托表現，測試項目包括耐用程度、使用舒適程度和枕袋纖維成分。

消委會評測15款枕頭

聚酯纖維枕

1. 蓓莎 Comfort Microlux Pillow $145

標示纖維成分： -

護理方法

枕芯：可機洗

枕袋：可機洗

總評：4星

2. 宜家家居 HYLLE firmer item number: 002.827.21 $200

標示纖維成分：55% 萊賽爾 45% 棉

護理方法

枕芯：可60℃機洗

枕袋：可60℃機洗

總評：4星

3. 加滕舒適酒店枕 $139

標示纖維成分：100% 棉

護理方法

枕芯：建議乾洗／溫水洗

枕袋：建議乾洗／溫水洗

總評：3.5星

4. 無印良品 Polyester Pillow $200

標示纖維成分：65% 聚酯 35% 棉

護理方法

枕芯：可30℃機洗

枕袋：可30℃機洗

總評：3.5星

5. 雅芳婷 Comfort & Support $149

標示纖維成分：100% 棉

護理方法

枕芯：不可洗

枕袋：不可洗

總評：3星

6. 雅蘭七孔珍珠枕 $259

標示纖維成分：100% 棉

護理方法

枕芯：可機洗

枕袋：可機洗

總評：2.5星

記憶棉枕

7. 蓆夢思甜夢維斯科記憶枕穩固承托 $1,100

標示纖維成分：60% 聚酯 40% 棉

護理方法

枕芯：不可洗

枕袋：不可洗

總評：4星

8. 海馬牌 MEM-F-100 $200

標示纖維成分： -

護理方法

枕芯：不可洗

枕袋：不可洗

總評：4星

9. Emmas CHEER HERITAGE SERIES Support Pillow $255

標示纖維成分：Supreme Density' cotton（velvet cover）

護理方法

枕芯：不可洗

枕袋：不可洗

總評：3.5星

10. Sinomax Contour Pillow X100 型號:11-0548-00 $854

標示纖維成分：98% 聚酯 2% 彈性纖維

護理方法

枕芯：不可洗

枕袋：可手洗或機洗

總評：3.5星

11. Casa Calvin 智慧記憶枕 $299

標示纖維成分：50% 聚酯 2% 粘膠纖維

護理方法

枕芯：不可洗

枕袋：可30℃機洗

總評：3.5星

12. Tempur 健康弧度枕 $1,558

標示纖維成分：99% 聚酯 1% 彈性纖維

護理方法

枕芯：不可洗

枕袋：可60℃機洗

總評：3星

乳膠枕

13. Cherry 貴族乳膠枕 $399

標示纖維成分：100% 棉

護理方法

枕芯：-

枕袋：可60℃機洗

總評：4星

14. 鄧祿普舒享標準枕 $700

標示纖維成分：-

護理方法

枕芯：只可手洗，最高40℃

枕袋：只可手洗，最高40℃

總評：4星

15. 睡康寧 Tree Pillow Natural Standard／Natural Latex Pillow $499

標示纖維成分：100% 棉 （organic）

護理方法

枕芯：不可洗

枕袋：不可洗

總評：4星

資料來源：消委會

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

7款最高分價格可相差6.5倍

其中7款同獲最高分（4分）的樣本分別為「蓓莎」、「宜家家居Ikea」的聚酯纖維枕；「蓆夢思」及「海馬牌」的記憶棉枕；以及「Cherry」、「鄧祿普」、「睡康寧」的乳膠枕，當中售價最平為145元的「蓓莎」聚酯纖維枕，最貴為1,100元的「蓆夢思」記憶棉枕。

3類枕頭如何選擇？

消委會指出，一般聚酯纖維枕頭款式和選擇較多，價錢較大眾化，枕芯可水洗及於陽光下晾曬，是對塵蟎有過敏人士較佳的選擇，惟枕頭會隨時間及使用方式而變扁平，令承托力減少。而記憶棉枕頭雖大部分呈固定形狀，容易打理，但價錢參差且不可清洗，散熱亦較慢，硬度亦會隨使用時間或溫度而改變。至於乳膠枕頭的散熱、透濕和彈性俱佳，惟價錢較昂貴，對乳膠有過敏反應的人士不宜使用。

總評分最高（4分）的7款枕頭

● 蓓莎 Bursa（Comfort Microlux Pillow），145元，聚酯纖維枕

● 宜家家居 Ikea（HYLLE firmer item number: 002.827.21），200元，聚酯纖維枕

● 蓆夢思 Simmons Beautyrest（甜夢 維斯科記憶枕 穩固承托 Viscospring Wonderpillow Firm），1,100元，記憶棉枕

● 海馬牌 Sea Horse（MEM-F-100），200元，記憶棉枕

● Cherry（貴族乳膠枕 Royal latex pillow），399元，乳膠枕

● 鄧祿普 Dunlopillo（舒享標準枕 Super Comfort Standard），700元，乳膠枕

● 睡康寧 Suzuranbed（Tree Pillow Natural Standard／Natural Latex Pillow），499元，乳膠枕

按常用的睡姿選擇枕頭 務必親身試睡

仰卧

1. 承托力適中

下巴應與床褥保持平行或頸部稍向前倾

2. 承托力過高

令頸部向前倾

3. 承托力過低

令令頸部不自然地向後倾

側卧

枕頭可將頸椎、胸椎和脊椎連成直線為佳

一般來說，肩膀愈闊，斜度便會愈大

資料來源：消委會

揀選枕頭4大要點

1. 高度：不宜過高。若枕頭不夠高可用毛巾或墊層墊高；若枕頭過高，除非睡枕有可拆除墊層，否則難以把枕頭高度降低。

2. 物料：乳膠或泡棉（foam）枕頭，有研究顯示這類枕頭或能提供較好頸椎與頭顱承托。

3. 軟硬度：太軟的枕頭承托力不足，不能有效承托頸椎與頭顱；太硬的枕頭會令頸部肌肉、頸椎關節受壓。

4. 形狀：有些設計較符合頸椎生理弧度，如枕頭中間較低，但頸部有特別承托，方便仰睡；兩側較高則方便側睡。

消委會指除了考慮以上因素，枕頭舒適度也受個人喜好影響，因此購買枕頭前必須親自嘗試是否合適，例如躺下使用枕頭仰臥與側臥數分鐘，以感受舒服、合適程度。

* 資料源自2019年9月消委會報告，產品售價及品質或有變更