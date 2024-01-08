今年起政府的健康服務陸續需要配合醫健通，大家要使用有關服務的話，需要事先開設戶口。為方便大家開通戶口，政府現於18間指定郵政局推出醫健通開戶服務，讓大家快速投入使用這個App！究竟醫健通有甚麼作用？哪間郵政局有職員可從旁協助？即睇醫健通登記懶人包！

現有甚麼健康服務須用醫健通？

今年起大家使用政府健康服務將陸續需要登記開設醫健通戶口，率先試行的有地區康健中心的服務、參加去年十一月中推出的「慢性疾病共同治理先導計劃」或參與衞生署和醫管局公私營協作計劃，大家如果是這些醫療服務的用家，均須使用醫健通！

醫健通可以讓大家建立免費及終身的電子健康紀錄，包括個人資料、住院、到診及預約資料、出生及防疫接種紀錄等，讓公營及私營醫護機構雙向互通11項紀錄，先不用擔心資料會全面公開，變得毫無私隱，因為大家可以選擇授權哪個機構查看資料。不只有利醫護機構更加了解你的病歷，對於需要經常覆診、有多種疾病類別需要睇醫生、長者，又或遇到突發事情不能向醫護人員訴說病史等情況尤其有用，有時難以完全記得自己健康紀錄，醫健通也可以幫助儲存，例如藥物過敏資料！

（圖片來源：醫健通）

18區各增郵政局地點協助登記

為了方便大家更快開通醫健通，全港18區均新增一間郵政局開設開戶服務櫃位，各位如果不懂得如何網上登記，也可以到附近設有服務的郵政局找人協助！只要攜同身分證明文件到郵政局，職員便會協助大家進行登記，並即場核實身分以完成開戶程序。

設有醫健通開戶服務櫃位的指定郵政局名單

【港島區】

1. 郵政總局

地址：中環康樂廣場2號

開放時間：

星期一至六：上午8時至晚上6時

星期日：中午12時至下午5時

公眾假期：休息

2. 七姊妹郵政局

地址：北角英皇道770號模範邨C座地下1,6,7及11號

開放時間：

星期一至五：上午9時至下午5時半

星期六：上午9時半至下午1時

星期日及公眾假期：休息

3. 香港仔郵政局

地址：香港仔大道171號金豐大廈地下

開放時間：

星期一至五：上午9時半至下午5時

星期六：上午9時半至下午1時

星期日及公眾假期：休息

4. 灣仔郵政局

地址：皇后大道東197至213號胡忠大廈2樓

開放時間：

星期一至五：上午9時半至下午5時

星期六：上午9時半至下午1時

星期日及公眾假期：休息

【九龍區】

5. 深水埗郵政局

地址：深水埗元州街55號地下

開放時間：

星期一至五：上午9時半至下午5時

星期六：上午9時半至下午1時

星期日及公眾假期：休息

6. 機利士路郵政局

地址：紅磡機利士北路140號地下

開放時間：

星期一至五：上午9時半至下午5時

星期六：上午9時半至下午1時

星期日及公眾假期：休息

7. 觀塘郵政局

地址：觀塘鴻圖道52號地下A及B室

開放時間：

星期一至五：上午9時半至下午5時

星期六：上午9時半至下午1時

星期日及公眾假期：休息

8. 黃大仙郵政局

地址：黃大仙下邨龍樂樓地下2號

開放時間：

星期一至五：上午9時半至下午5時

星期六：上午9時半至下午1時

星期日及公眾假期：休息

9. 尖沙咀郵政局

地址：尖沙咀中間道10號國際電信大廈地下及1樓

開放時間：

星期一至六：上午9時至晚上6時

星期日及公眾假期：休息

【新界區】

10. 葵芳郵政局

地址：葵芳邨葵健樓地下4至10號

開放時間：

星期一至五：上午9時半至下午5時

星期六：上午9時半至下午1時

星期日及公眾假期：休息

11. 石湖墟郵政局

地址：上水石湖墟新豐路112至116號

開放時間：

星期一至五：上午9時至晚上6時

星期六：上午9時至下午1時

星期日及公眾假期：休息

12. 將軍澳郵政局

地址：將軍澳明德邨明德商場地下14C號鋪

開放時間：

星期一至五：上午9時半至下午5時

星期六：上午9時半至下午1時

星期日及公眾假期：休息

13. 沙田中央郵政局

地址：沙田上禾輋路一號沙田政府合署一樓

開放時間：

星期一至五：上午9時至下午5時

星期六：上午9時至下午1時

星期日及公眾假期：休息

14. 大埔郵政局

地址：大埔汀角路1號大埔政府合署地下

開放時間：

星期一至五：上午9時至下午5時

星期六：上午9時至下午1時

星期日及公眾假期：休息

15. 荃灣郵政局

地址：梨木樹（二）邨松樹樓B翼地下

開放時間：

星期一至五：上午9時半至下午4時半

星期六：上午9時半至下午1時

星期日及公眾假期：休息

16. 屯門中央郵政局

地址：屯門屯喜路1號屯門政府合署平台

開放時間：

星期一至五：上午9時至下午5時

星期六：上午9時至下午1時

星期日及公眾假期：休息

17. 元朗郵政局

地址：元朗大棠路23號合益廣場一樓B111及B130鋪

開放時間：

星期一至五：上午9時至下午5時

星期六：上午9時至下午1時

星期日及公眾假期：休息

【離島區】

18. 東涌郵政局

地址：大嶼山東涌美東街6號地下

開放時間：

星期一至五：上午9時半至下午5時

星期六：上午9時半至下午1時

星期日及公眾假期：休息

下一頁：睇埋3個途徑開通醫健通戶口