如果長期持續打嗝（打嘶嗌），小心屬於癌症徵兆！有台灣醫生分享案例，一名中年男子因為持續3個月不停打嗝而求醫，先後接受兩名醫生檢查都診斷不出病因。輾轉由第三位醫生檢查後，最終確診患上末期癌症，醫生看到超聲波畫面不禁嘆道：「整個肝臟全部都是腫瘤。」

男子狂打嘶嗌揭末期肝癌

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在《醫師好辣》節目中分享案例，一有名40多歲男子因為持續3個月不停打嗝而求醫。葉醫生透露，其實他已是該男子找的第3名醫生，對方曾向兩名醫生求助，做過胃鏡檢查均沒有發現任何異常，有依醫囑服藥也無法改善問題。葉醫生續指，當時門診見到患者時發現他體型肥胖，同時有嚴重脂肪肝問題，進行簡單診斷後馬上排除了腸胃道相關疾病，並懷疑屬於肝臟相關問題，

「當下心想，會不會是肝臟方面有病變？」

葉醫生表示，先前的醫生為患者所照的超聲波掃描畫面模糊，不易判讀，但當他仔細觀察卻發現其肝臟靠近橫膈膜處有一片陰影，其後安排患者進行電腦掃描（CT Scan）確診「浸潤性肝癌」，並已蔓延至整個肝臟，已經屬於末期。他解釋，由於腫瘤「長在肝臟最上面靠橫膈膜的地方」，頂到橫膈膜且不斷刺激膈神經，造成引發一連串打嗝現象。

他看到超聲波畫面不禁嘆道「整個肝臟全部都是腫瘤」，病況已蔓延得非常嚴重，惟患者所表現的症狀就只有打嗝，沒有任何如胃口不好或體重減輕等較常見的症狀，

「這是我看過一個非常困難診斷的案例。」

肝癌8大成因

肝腫瘤即出現於肝臟的腫瘤，可分為良性及惡性，如果是惡性即為肝癌。肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性越高時，肝細胞被破壞的速度會越快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臓損害，導致肝硬化及肝癌。

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證寰可壽致肝癌。

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用多的聚氯乙烯。

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。

資料來源：醫院管理局智友站

Copyright ©《TOPick》、《晴報》





肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯。但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

1. 右上腹疼痛

2. 發燒

3. 皮膚及眼睛泛黃

4. 腹部腫脹

5. 小便呈茶色大便呈淺灰色

6. 食慾不振

7. 噁心

8. 體重下降

9. 疲倦及虛弱

資料來源：衛生署衛生防護中心

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

1. 切勿吸煙

2. 節制飲酒

3. 作息定時，多吃蔬果水果

4. 預防乙型肝炎

若家中成員患有乙型肝炎，其他成員應及早接受血液檢查，以確定有否受感染或體內已有抗體；若未受感染者應接受乙型肝炎免疫注射，疫苗須在6個月內進行3次注射

5. 使用安全套；勿共用針筒

乙型和丙型肝炎皆可透過人的體液傳染，因此不安全的性行為或共用針筒都可以傳播病毒。

6. 妥善貯存食物

某些食物如貯存在濕熱環境中的花生、穀殻和粟米等，容易發霉而產生黃曲霉毒素，可以增加患肝癌；應貯存在涼快及乾爽的地方，以防發霉。

7. 定期跟進病情

乙型肝炎帶病毒者，應定期跟進病情，有助及早察覺是否患病。

資料來源：衛生署衛生防護中心

Copyright ©《TOPick》、《晴報》