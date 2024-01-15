馬上就到農曆新年，說到送禮，當然就少不了鮑參肚等傳統海味。不過即使同樣是鮑魚，不同產地、大小和製作方法都會影響價格，這時候，當個精明消費者，學懂挑選海味方為上策！最近消委會就分享了3種傳統海味：鮑魚、海參、花膠的種類、挑選、儲存方法，以及營養價值和食用禁忌，即睇消委會貼士！

鮑魚：日本乾鮑最受歡迎！點睇網鮑、吉品鮑、禾麻鮑分別？

節慶場合當然少不了鮑魚！由於製作成乾鮑的過程繁複，所以價格一般較新鮮鮑魚更高，質素較高的乾鮑價格更可高達每斤數萬元！鮑魚的價格主要視乎產地及重量等因素而定，產地方面，全球如日本、澳洲、墨西哥，到加拿大、韓國、南非、紐西蘭等地，也有出產不同品種的鮑魚。消委會指，日本乾鮑一向較受本港消費者歡迎，當中又可細分為網鮑、吉品鮑及禾麻鮑。

如果預算有限，消委會建議可選購價格較親民的罐頭鮑魚，亦即是「湯鮑」。罐頭鮑魚既價格相宜，又方便食用，當中以澳洲（體型大、口感軟滑、有嚼勁）及紐西蘭（肉厚、顏色呈淺啡色）的罐頭鮑魚較受歡迎，而近年中國也出產以紅燒汁為主的罐頭鮑魚。不過要留意，罐頭飽魚一般會加入調味料和鹽，整體鈉含量較高，購買前，不妨先看看營養標籤。

鮑魚「頭數」愈少，等級愈高？

買鮑魚，當然要留意幾多「頭」！究竟「頭」指的是甚麼？乾鮑的「頭數」是指每斤（600克）的鮑魚數量，例如1斤有10隻鮑魚便可稱之為10頭鮑；而罐頭飽魚則以每罐計算，1罐8隻鮑魚稱為8頭鮑。因此，「頭數」愈少表示鮑魚愈大，等級愈高，價格亦相對較高。

「溏心鮑」有何特別？

那麼「溏心」又是甚麼？其實溏心只是一種比喻，並非指鮑魚中含有糖。溏心鮑魚是指在加工過程中，將鮑魚的中心轉化成半液態，一般做法就是以高湯浸泡鮑魚並用小火煨煮，直至其中心呈半液態的熟稔程度，營造出如溏心蛋般的口感。溏心鮑的口感軟糯，屬較高價的鮑魚品種。如想買到溏心鮑，可嘗試輕按乾鮑底中心的位置，如充滿彈性，便有機會屬溏心鮑魚。

3招揀靚鮑魚！

1. 外形：色澤金黃、鮑身豐滿隆起、外形完整無缺、邊緣均勻為佳

2. 通透感：在燈光照射下顏色通透，表面帶有薄薄的粉狀更好

3. 氣味：散發獨有香味，不帶腥味

鮑魚儲存方法

消委會指，乾鮑可存放在陰涼乾爽的地方，間中以潔淨的乾布拭抹，並加以烘乾或曬乾。如須延長保鮮時間，亦可考慮保存於攝氏0至8度的雪櫃內。

消化能力弱人士注意進食量！

根據《本草經集注》記載，鮑魚性溫味鹹，入肝經，具養血柔肝、滋陰清熱、益精明目、行痹通絡、下乳汁之作用。此外，由於鮑魚屬較低脂及高蛋白質的食物，含豐富鐵、碘、硒及鈣等微量營養素，有助視力健康、調節生理機能和維持人體免疫力。不過消委會提醒，由於鮑魚一般較難消化，容易導致腸胃不適，兒童或消化能力較弱的人士要注意進食量，烹調時亦要徹底煮熟才進食。

下頁睇海參點揀、「發」海參步驟！