你最近可有留意到關於今個星期日的封路安排？無錯，當日就是舉行渣打香港馬拉松的大日子，我機構首次成為賽事的慈善合作夥伴，並有二十四位宿生及同工代表出賽。我在上星期的專欄曾提及，許多參賽的宿生從未試過跑十公里，有部分平日更是甚少跑步。今次決心參賽，大家都抱著「挑戰自己」的心情，積極練跑，冀求一起平安完成賽事。

我機構提供住宿照顧服務，亦涵蓋宿生的全人發展，當中包括了體藝培訓。平日院舍舉辦的活動不乏運動項目，有院舍更組織籃球隊、足球隊及醒獅隊等等，讓宿生有恆常的練習。院舍之間更會進行友誼賽，亦不時與其他機構切磋球技。我們的出發點固然好，但最重要仍是宿生的意願。選擇一項他們感興趣的運動項目能有助他們的身心發展，更有機會為未來鋪路。當我們積極地擴闊宿生的視野和體驗，他們不但能發掘自己的興趣，更有機會找到未來方向。我們有宿生就是獲得運動方面的獎學金，得以繼續進修。

進行體藝培訓需要花時間和體力，因此有人認為運動會對學業成績產生負面影響，其實不然。根據香港中文大學體育運動科學系的一項研究指出，持續積極參與體能活動不會為中文、英文或數學科成績帶來負面影響；比較「轉為活躍組」和「轉為不活躍組」，發現前者在活躍程度的改變不但增強心肺耐力和整體體適能水平，同時也對學業成績（尤其是數學科）產生顯著的正面交互效應。體育訓練講求記憶力、重覆性動作及技巧訓練，這些都可以應用在學習上。此外，運動也可以訓練意志力和有助確立目標，這些對我們無論是讀書或工作，甚至在人生的不同階段中均十分重要。

運動可增強血液循環，有助腦部釋放安多酚，可舒緩焦慮的情緒及壓力，及提升思考能力。我們六成以上的宿生都有不同或多項特殊學習需要，因此運動不但能鍛鍊他們的體能，更有助他們紓發情緒，對他們的精神健康十分有幫助。除了情緒舒緩，有特殊學習需要的孩子大多有專注力不足的情況，鼓勵他們參與運動項目有助鍛鍊他們的專注力。經過持久的運動訓練，宿生們的專注力亦顯著有進步。

今次得到渣打香港馬拉松2024慈善計劃贊助的慈善名額，每位十公里的參賽者需要籌得一千五百六十元。我在此呼籲大家捐款支持我們的參賽宿生。

（由作者提供）

捐款連結：http://bit.ly/3RA3klr

賽事當日，我機構亦會在維園對面的銅鑼灣運動場「慈善計劃區域」設置攤位（N11），希望大家到場支持。同時，請大家密切留意我們即將出版的會訊，我們的宿生將會在其中分享生活點滴。