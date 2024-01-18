18/01/2024
髮蠟推薦｜日本雜誌測19款男士髮蠟塑形持久力！4款獲A級最易塑形！呢款GATSBY性價比超高
不少男士外出時習慣使用髮蠟、髮泥等造型產品，幫助頭髮塑形，讓自己看起來不邋遢。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測19款男士髮蠟，比較各款產品的塑形難易度、持久力和清洗難易度，並挑選出塑形效果最佳的款式，當中包括LIPPS、GATSBY、DASHU等人氣品牌，獲最高評分僅售1,650日圓（約87.6港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。
3大標準評測男士髮蠟
《LDK》指出，男士髮蠟產品繁多，常見包括硬質、軟質、啞色、光澤等。《LDK》表示，硬質髮蠟具有高強的定型力及持久力，甚少會隨著時間而慢慢塌下來；而軟質髮蠟容易塑型及作修飾，甚至可以利用風打造出自然、蓬鬆、輕盈的髮型。
《LDK》以3大標準評測男士髮蠟：
塑形難易度：由專業造型師為兩名受測者塑形，評估各款髮蠟在塑形上的所需時間及效果。
持久力：在使用過髮蠟的練習用公仔人頭噴水及吹風，以模擬下雨及受強風吹的影響，一段時間後以頭髮的崩塌程度進行評分。
清洗難易度：把髮蠟塗在髮束上，再用洗頭水清洗，依所需時間、前後重量及清潔程度進行評分。
19款男士髮蠟
硬質：
第1名
LIPPS - hard blast hair wax
塑形難易度：4
持久力：4.17
清洗難易度：4
綜合評分：4.05
綜合評價：A
第2名
GATSBY - Meta Rubber 乾爽豎立髮蠟
塑形難易度：4
持久力：4
清洗難易度：4
綜合評分：4
綜合評價：A
第3名
GATSBY - Moving Rubber 激硬髮蠟
塑形難易度：4.1
持久力：4
清洗難易度：3
綜合評分：3.85
綜合評價：B
第4名
LÚCIDO - HAIR WAX Extra Hard
塑形難易度：3.7
持久力：3.67
清洗難易度：4
綜合評分：3.75
綜合評價：B
第5名
NAKANO STYLING TANTO - WAX 7
塑形難易度：3.6
持久力：3.33
清洗難易度：4
綜合評分：3.6
綜合評價：B
第6名
AB&Company - numberA. X BLEACHI Matte Wax
塑形難易度：2.9
持久力：4.83
清洗難易度：4
綜合評分：3.25
綜合評價：B
第6名
Ocean Trico - Hair Wax Jet
塑形難易度：4
持久力：3.5
清洗難易度：2.5
綜合評分：3.55
綜合評價：B
第6名
ARIMINO - SPICE+ Hard Wax
塑形難易度：3.9
持久力：3.67
清洗難易度：2.5
綜合評分：3.55
綜合評價：B
第9名
GOALD - UPPER For Short
塑形難易度：3.9
持久力：4
清洗難易度：1.72
綜合評分：3.5
綜合評價：B
第9名
DASHU - 男士高級長效髮蠟
塑形難易度：3.4
持久力：4
清洗難易度：3
綜合評分：3.5
綜合評價：B
第11名
Magnifique - SUPER HARD WAX
塑形難易度：3.7
持久力：3
清洗難易度：3.5
綜合評分：3.45
綜合評價：B
第12名
PROUDMEN. - Fragrance Hard Wax（Grooming Citrus）
塑形難易度：3.5
持久力：2.33
清洗難易度：1.5
綜合評分：2.75
綜合評價：C
資料來源：LDK
Copyright ©《TOPick》、《晴報》
軟質：
第1名
GATSBY - DESIGNER MODE WAX
塑形難易度：3.6
持久力：4
清洗難易度：5
綜合評分：4
綜合評價：A
第1名
DASHU - WILD DESIGN MUCLE WAX
塑形難易度：4.2
持久力：4.5
清洗難易度：2.75
綜合評分：4
綜合評價：A
第3名
LIPPS - free styler hair wax
塑形難易度：4.55
持久力：3.5
清洗難易度：3
綜合評分：3.93
綜合評價：B
第4名
Ocean Trico - Hair Wax Air
塑形難易度：3.8
持久力：3.25
清洗難易度：4.5
綜合評分：3.78
綜合評價：B
第5名
GATSBY - Moving Rubber 立體鬆厚髮臘
塑形難易度：4
持久力：3
清洗難易度：2
綜合評分：3.30
綜合評價：C
第6名
NAKANO STYLING TANTO - WAX 4
塑形難易度：3.1
持久力：3
清洗難易度：4
綜合評分：3.25
綜合評價：C
第7名
Magnifique - NATURAL HOLD WAX
塑形難易度：3.6
持久力：2.1
清洗難易度：1.5
綜合評分：2.63
綜合評價：C
資料來源：LDK
Copyright ©《TOPick》、《晴報》
評測結果顯示，「LIPPS hard blast hair wax」、「GATSBY THE DESIGNER MODE WAX」和「DASHU WILD DESIGN MUCLE WAX」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦；此外，雖然「GATSBY Moving Rubber激硬髮蠟」只獲B級評級，但同樣獲「Best Buy」產品推薦，售價僅為545日圓（約28.9港元）。
「LIPPS hard blast hair wax」在3項標準上均獲得4分或以上的高分，專業造型師表示，它是一款出色的硬質髮蠟，容易塗抹又能融入於頭髮之中，在塑形和持久力上得到出色的平衡；而且容易清洗，只需配合一般洗髮露就能輕鬆洗走髮蠟，其售價為1,650日圓（約87.6港元）。
值得留意的是，同樣屬於硬質髮蠟的「GATSBY Moving Rubber激硬髮蠟」也備受推薦，專業造型師表示它擁有出色的延展性，同時具有良好的持久力。
「GATSBY THE DESIGNER MODE WAX」屬於軟質髮蠟，專業造型師表示它非常容易使用，能夠輕易打造蓬鬆又自然的髮型，其售價為1,650日圓。另外，「DASHU WILD DESIGN MUCLE WAX」同樣表現出色，專業造型師表示這款軟質髮蠟即使頭髮被強風吹亂，仍能輕易重新塑形，其售價為1,815日圓（約96.3港元）。
轉載自: 晴報
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