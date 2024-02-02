小學時做的手握力測試，原來可以反映健康程度！握力在世界各地被視為可靠的整體健康指標，與肌肉力量、免疫系統健康、慢性病風險和壽命息息相關；有研究亦指，握力較弱的人DNA老化程度較快。香港有機構向2,343名市民進行手握力調查，結果發現超過3成受訪者握力屬「弱」；女性平均握力在35到40歲之間便開始下降，而男性的握力則在 50 歲左右轉弱。有醫生表示，港人握力低於大部分發達國家，可能與5大因素有關。

新世界集團旗下醫療健康品牌「Humansa仁山優社」於2023年11月2至19日期間，向香港各區共2343名年齡由14歲至86歲的市民進行手握力測試，並向參加者了解其運動頻率、強度和日常飲食習慣。結果顯示，香港人握力與日本、歐洲、北美和澳洲等發達地區相比，存在令人憂慮的差異。

此外，調查結果顯示男女握力情況相似，普遍於成年初期達到高峰並於中年時保持穩定的水平；但隨年齡增長，握力強度便逐漸下降。參與調查的女性平均握力在35到40歲之間便開始下降，而男性的握力則在50歲左右轉弱。

另外，就20至40歲的黃金年齡層而言，香港巿民握力與新加坡、馬來西亞和泰國等亞洲主要國家相若，但較日本、歐洲、北美和澳洲等發達地區疲弱。另一方面，調查亦發現有超過3成受訪者握力屬於「弱」的類別；超過2成人表示從不運動，超過5成半人只進行低強度運動。

Humansa營運負責人兼醫生鄭子俊指，香港人口預期壽命雖穩定增長，握力卻低於大部分發達國家。壓力、工作與生活失衡、缺乏運動及不良的飲食習慣等因素都被認為是導致個人握力減弱的因素。他又表示，握力是量度整體健康的其中一項關鍵指標，就算部分人握力屬於「平均」的水平，若沒有保持恆常運動的習慣，其握力也可能在將來變弱。

握力與甚麼健康情況有相關？



1.肌肉力量

2.免疫系統健康

3.慢性病風險

4.壽命

5.握力較弱的人，DNA老化程度較快



資料來源：Humansa

Humansa 就調查結果提出建議，包括透過積極鍛鍊和保持飲食均衡等方式提升自身整體健康。同時，亦應把預防性健康服務融入生活規律及提高健康管理意識，定期進行全面的健康檢查及評估，以規劃個人健康目標。

針對鍛鍊方面，建議保持規律運動習慣，可考慮從30至60分鐘的中等強度運動目標開始，當中包括每周至少兩次的全身肌力訓練。飲食方面，建議按時用餐及選擇健康的零食，尤其要注重攝取精益蛋白質、高纖蔬菜、全穀類碳水化合物、健康脂肪及含豐富Omega-3的食物例如油性魚等，以確保最佳的營養攝取。