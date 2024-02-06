香港有不少人飽受痛風困擾，一旦痛風發作，關節便會發熱、發紅兼疼痛難耐。痛風其實是一種關節炎，當身體含有過量尿酸而未能排出，尿酸結晶就會積聚於關節及軟組織內，引起發炎。為了減輕痛楚，不少痛風患者會向醫生求診，甚至戒食高嘌呤食物，但痛風依然不時來。德善健康管理註冊營養師盧君渟（Sharon Lo） 這次會為大家解開對痛風之迷思，解釋影響尿酸高低的因素及建議有助舒緩痛風的食物，拆解痛風飲食的謬誤。

要了解痛風，先要了解什麼是嘌呤和尿酸。嘌呤是存在於動物和植物中的一種常見物質，無論是人類還是動物體內、水產、蔬菜及水果等，都含有不同程度的嘌呤。對人體而言，嘌呤其實有著特定的功能和作用，如供應能量、代謝調節等。人類身體在代謝時會產生嘌呤，亦能從食物中吸收嘌呤。一般而言，身體會將未能運用的嘌呤經代謝後變成尿酸，再由腎臟經尿液排出。不過，當嘌呤太多，身體便會產生更多尿酸，若然身體未能完全排出多餘的尿酸，就會結晶並積聚在關節等部位，引起痛風。



解密：引致痛風的多個成因

一般人甚至痛風患者都會以為，只要戒食高嘌呤食物，就可以舒緩痛風，甚至避免患上痛風。然而，註冊營養師Sharon說：「嘌呤其實有兩大來源，一是由身體中的代謝產生，約佔八成，餘下約兩成才是由食物攝取，所以單靠戒口是不能完全控制尿酸水平，痛風依然有機會發作或加劇。」人體的尿酸生成過多，或尿酸排走速度過慢，才是導致痛風的成因。



Sharon續指，出尿酸過多主要有幾個原因，包括攝取過量高嘌呤食物、高脂飲食、肥胖、遺傳因素、受藥物副作用影響、身體老化、腎功能衰退，以及女性因停經後雌性荷爾蒙減少，都有機會令過多尿酸積聚於體內，誘發痛風或加劇病情。



人體的尿酸生成過多，或尿酸排走速度過慢，是導致痛風的成因。



減嘌呤外更要營養均衡 肥胖亦是痛風元兇

「從食物中攝取過多嘌呤，的確會導致身體製造過多尿酸，增加出現痛風的機會。但其實每種食物都有嘌呤，只是高低含量之分。因此，減少食用高嘌呤食物對舒緩痛風有著很大的幫助。」Sharon說指出，動物內臟如豬紅、鵝腸等，海鮮類如鯖魚、白飯魚、沙甸魚、多春魚、魚子醬、蝦等，貝殼類如帶子、青口等，以及火鍋湯底、濃湯，還有含酵母等食物都屬於高嘌呤食物，痛風患者應避免食用，一般人亦應避免過量。



除了高嘌呤，肥胖及高脂飲食都是引致痛風的成因之一。Sharon解釋：「有些人的新陳代謝會受到遺傳因素影響，體內傾向產生過量尿酸，故有家族病例的人，患上痛風的機會率會增加2-8倍。高脂飲食與肥胖更是加劇痛風的原因。肥胖會促進體內尿酸合成，還會抑制腎臟排走尿酸。過多尿酸積聚體內便會引致炎症，誘發痛風及加劇痛風症狀。」她更指，近日適逢大時大節、天氣又轉冷，很多人會很容易食得過量。「不少節慶食物都比較油膩，歡聚又或旅行時又容易吃得多，高糖、高脂的飲品或食物，如紙包飲品、汽水、蛋糕等的嘌呤含量相對較高同時又容易導致肥胖。天氣凍，人們亦愛打邊爐，火鍋湯底、海鮮等都屬中至高嘌呤食物，會增加尿酸生成。許多人更會飲酒佐餐，酒精會令身體製造出乳酸，增加尿酸積累，特別是發酵釀製的啤酒，會刺激身體製造更多尿酸，同時干擾尿酸排出。」因此，大家過時過節需要特別留意。

除了高嘌呤食物外，進食過多高脂、高糖飲食及酒精，亦會加劇痛風問題。



個案：解決肥胖問題 控制體重緩解痛風

62歲的鄭先生因高膽固醇、高尿酸及痛風問題到德善健康管理尋求協助。Sharon初次見他時已發現有尿酸過高症狀，當時鄭先生已受痛風困擾五年，每年發作三至四次，膝蓋疼痛難當，正在服用痛風藥物。「由於鄭先生不想單靠藥物控制病情，便向我們求診，希望改變飲食習慣從而改善營養攝取，尋求透過食物舒緩痛風的方法，幫助改善病情。當時他的膽固醇指數嚴重超標，身型肥胖，體重高達235磅，我便透過體重管理及多樣化的飲食建議，幫助他控制體重，以均衡飲食從而改善痛風問題。」



她續指：「我建議他改善飲食結構，透過正確選擇食物來舒緩痛風，首要是減少進食高脂及煎炸食物，因脂肪會抑制尿酸排出。同時鄭先生非常愛吃水果，唯過量吸收果糖亦會引致過多尿酸，因此需控制其果糖之攝取量。其次是要確保攝入足夠的水份，每天飲用約2至3公升水，有助減少尿酸結晶形成及排出尿酸。此外，我建議他每日飲兩杯低脂牛奶，因牛奶含豐富鈣質，可幫助排走尿酸，屬舒緩痛風的食物。」Sharon以低脂飲食及節制食量的方法改善鄭先生的肥胖問題，約半年已明顯見效，膝蓋處的疼痛及炎症得到緩解，痛風亦未再發作，經醫生診斷後更由定時食藥改為有需要時才服用痛風藥。由此可見，改善飲食習慣，透過食物舒緩痛風對病情絕對有幫助。Sharon更提點患者緊記，減肥因人而異亦不能操之過急，如鄭先生的個案，每星期只減一至兩磅，循序漸進，以免身體脂肪分解而產生酮體，反而增加尿酸含量，建議大家按專業人士及營養師的指導進行減肥。

首次諮詢 治療後 體重 106.7公斤(235磅) 95.8公斤(211磅) 脂肪率 32.8% 27.2% 肌肉量 68公斤 66.1公斤 內臟脂肪 21 17





註冊營養師Sharon指減肥需按專業人士及營養師的指導。



這幾種海鮮可適量吃 能夠舒緩痛風的食物建議

好多香港人愛食海鮮，而不少患者都認為想減低痛風發作就要戒食海鮮，Sharon指這並非必然：「不少海產確實含有一定份量的嘌呤，但不是所有海產都屬於高嘌呤，如蝦、魷魚、秋刀魚等便屬於中嘌呤食物，只要控制份量就不會導致嘌呤過量。如想減少痛風發作或舒緩痛風，這類食物建議每星期只吃一次較為理想，海鮮或含中高嘌呤的肉類，每次進食份量應控制在五両以內。」不少人亦認為痛風患者不宜吃豆製品，Sharon指豆類確實含有較高嘌呤，但經加工後的豆製品如豆漿等，嘌呤含量已大大降低；此外，菇類、西蘭花等雖然屬中嘌呤食物，但其含有纖維、維他命等營養素，適量食用不會對痛風病情有太大影響，建議每日吃不多於半杯的份量。



針對舒緩痛風，Sharon推薦選擇以下低嘌呤食物：

車厘子：含豐富維他命C、花青素和類黃酮，具抗氧化、抗炎症、降尿酸作用。

咖啡：含黃嘌呤氧化酶抑制劑，助於減少尿酸形成。

柑橘類水果（如橙、西柚、柑）：富含維他命C，有助降低尿酸濃度。

低脂乳製品和芝士、蛋類、主食（如麵包、粉面、米飯）亦有助舒緩痛風。



注意事項：

低嘌呤食物需注意不超量，保持營養均衡。

車厘子建議每日不超過20粒。

咖啡選擇無糖或低糖，每日不超過四杯。

柑橘類水果含果糖，不宜過量食用。

如果有任何疑問，建議諮詢醫生或營養師。



排走嘌呤是關鍵 痛風患者必須戒酒

要令痛風患者減輕症狀另一大重點，是讓身體排走多餘尿酸。Sharon指最重要是：「多喝水！」即使痛風沒發作，她亦建議患者比一般人多飲水，幫助身體排走尿酸。「建議痛風患者每日飲十至十二杯，約兩至三公升水；同時一定要戒酒，因酒精會令身體脫水，從而更難排走尿酸。要知道啤酒內含有酵母，易引發痛風發作；戒酒及少吃肥膩食物都有助舒緩痛風。」



目前，醫學上未有方法徹底根治痛風，患者可按醫生指示服用處方藥物，同時在飲食上作出調整，多飲水、不飲酒，適量選擇中低嘌呤食物，都能舒緩痛風；只要讓身體維持理想尿酸水平，便有可能在主診醫生判斷下減藥或甚至停藥，如過程中遇到任何問題當然應盡早找醫生及註冊營養師進行問診諮詢。



了解更多：https://bit.ly/47wCAYS

德善健康管理註冊營養師盧君渟 (Sharon)

註冊營養師 (APD, AU)

澳洲科廷大學營養治療學碩士

美國俄勒岡洲大學營養治療學學士

美國華盛頓洲皮爾斯學院文科副學士