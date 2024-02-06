本港正在處於冬季流感高峰期，天文台預計農曆新年前氣溫將再度轉冷。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨日2月4日接受電台訪問指，過年前氣溫轉冷或令本地流感個案出現反彈，又指本港上周有27名成年病人感染流感後引發重症，當中有20人死亡，比率達74%，呼籲市民提高警覺，盡早接種疫苗。

許樹昌教授昨日接受商台訪問指，本港上周有27人因感染流感病毒需要進入深切治療部，當中8人已接種流感疫苗，最終20人死亡；兒童嚴重個案大多沒有接種疫苗，包括近日出現的一宗腦炎個案。

據天文台預測，一股季候風將會在周三晚（年廿八，7日）抵達華南沿岸，本港氣溫隨後轉冷，周五（年三十晚，9日）市區氣溫恐跌至11℃。許樹昌又提醒，農曆新年前天氣轉冷後，或令本地流感個案出現反彈；他表示，目前本港主要流行的病毒為甲型流感的H3N2，其次則是乙型流感以及H1N1。

他提醒，人多擠迫地方更容易感染流感，如出現病徵時，最好佩戴口罩及避免上班上學；他又呼籲指，屬於高危組別的市民應盡快接種流感疫苗。

新冠病毒方面，許樹昌教授表示目前情况平穩，參考醫管局數字，今年第3及第4周分別有30宗死亡個案，目前有約460人在公立醫院留醫，當中90至110人要入住一線或二線隔離病房。他指，社區仍以JN.1為主流病毒，污水監測病毒量為中度水平。

季節性流感8類高危人士

衞生防護中心發言人曾表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。當中，同時患上流感與2019冠狀病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。

家庭醫學專科醫生趙志輝曾受訪指出，流感疫苗是季節性人類流感疫苗，主要預防一年內兩個流感高峰期，包括冬季的1月至3月及夏季的7月至8月，一般情況下每年都需要接種流感疫苗針，可預防甲型流感及乙型流感。

據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，本港以下人士應優先接種季節性流感疫苗：

1. 6個月至11歲兒童

2. 50歲或以上人士

3. 醫護人員（包括安老院舍和殘疾人士院舍的護理人員）

4. 居於護理院舍（例如安老院舍和殘疾人士院舍）的人士

5. 孕婦

6. 長期病患者

7. 家禽業從業員

8. 從事養豬企屠宰豬隻行業的人士

資料來源：疫苗可預防疾病科學委員會

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出現3種情況應即入院

本港家庭醫生林永和曾接受訪問時指出，一般感冒、流感和新冠肺炎的症狀非常相似，例如咳嗽、發燒、流鼻水等，但流感症狀一般來得比較急速，

「可能原本好健康，短短幾個小時就發高燒四肢無力，咁就有較大機會係感染流感而非一般感冒。」

林醫生提醒甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

● 含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上

● 出現抽筋／持續嘔吐

● 神志不清／步履不穩