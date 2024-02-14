農曆新年，不少人都會吃瓜子、核桃、花生等堅果零食。有台灣泌尿科醫生就推薦一款新年零食，有助保護男士生殖健康。醫生表示，南瓜籽富含鋅，同時含有各種營養素，有助提升精子品質、改善性功能、保護前列腺健康；醫生同時分享13款常見零食熱量，供大家參考。

拆解南瓜籽營養+好處

台灣泌尿科醫生呂謹亨在其Facebook專頁表示，南瓜籽對泌尿系統和男士健康有著重要的幫助。他解釋，南瓜籽富含鋅、鎂、維他命E、類黃酮、類胡蘿蔔素和色氨酸，是維護男士生殖健康的好零食：

● 鋅：每100公克就含有約9毫克，有助提高男性精子質量、調節男性賀爾蒙、改善性功能及生育能力，從而幫助調節攝護腺功能，以降低攝護腺肥大和相關問題之風險。

● 鎂：有助預防泌尿系統結石的形成、減少尿頻的發生；同時有助情緒穩定、改善偏頭痛及提升睡眠質素。

● 色氨酸：有助調節胺基酸、改善睡眠質素；同時是合成血清素的重要物質，有助於大腦放鬆並增加褪黑激素。醫生表示，當人體鎂含量過低就會影響睡眠品質，而南瓜籽所含有的鎂和色氨酸剛好能改善問題。

● 高抗氧化劑：包括類胡蘿蔔素、類黃酮、維他命E等，能夠中和自由基免受侵害，達到保護體內細胞的效果，同時有助減少炎症發生、維持心臟健康、保護泌尿系統細胞。過往有研究證明，南瓜籽油能降低高血壓及膽固醇、增加一氧化氮的生成，從而達到保護心臟及性功能健康的效果。

每天吃30克南瓜籽

呂謹亨指出，前列腺肥大、頻尿、漏尿等都是中老年人常見的問題。根據台灣泌尿科醫學會統計，膀胱過動症在當地的盛行率約為20%，而隨著年齡增加，從40歲開始有40%以上的人都有此問題。

南瓜籽含有豐富的植物固醇及木酚素，前者可取代血中膽固醇，後者則屬於植物性雌激素，合併攝取就有助骨盆底肌肉快速生成，如果同時搭配凱格爾運動（Kegel Exercise）更能強化骨盆底肌群，以改善頻尿漏尿問題。

醫生建議大家，除了購買現成的南瓜籽，也可以自己買南瓜，取出種子後把黏液洗去，再用平底鑊乾煎至金黃色或用烤箱烘焙，剝殼食用裏面綠色的部分即可。不過提醒大家，雖然進食南瓜籽好處多多，但仍要注意攝取量和熱量，美國心臟協會建議每天吃約30克南瓜籽即可，如此份量已能獲取所需營養素，同時不會攝取過多熱量。醫生說：

「雖然南瓜籽富含健康的脂肪和蛋白質，但每100克南瓜籽的熱量約為574千卡。因此，適量攝取是非常重要的。」

他最後提醒大家，在選擇零食時務必要注意整體的飲食結構和均衡攝取各種營養素，而除了南瓜籽外，還可以考慮其他富含營養的零食如水果，以確保身體獲得全面的營養支持。以下為13款常見零食熱量：

13款常見零食熱量

1. 南瓜籽

60Kcal／50粒

2. 開心果

120Kcal／25粒

3. 生腰果

200Kcal／20粒

4. 杏仁果

150Kcal／20粒

5. 牛肉乾

150Kcal／40g

（約1手掌）

6. 豬肉乾

100Kcal／1片

（約2／3手掌）

7. 魷魚絲

285Kcal／100g

8. 蛋卷

100Kcal／1條

9. 脆笛酥

（朱古力蛋卷）

250Kcal／50g

10. 水果乾

400Kcal／100g

11. 水果軟糖

100Kcal／5顆

12. 牛札糖

100Kcal／1顆

13. 麻花捲

450Kcal／100g

資料來源：泌尿科呂謹亨醫師-大亨醫師

內容獲「泌尿科呂謹亨醫師－大亨醫師」授權刊登。