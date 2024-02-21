成功需持之以恆，而減肥亦非一朝一夕之事。內地一名重達308磅的少女，在17歲那年因為身體響起警號而決心減肥。經過兩年努力，現年19歲的她成功減至176磅，減近原來體重的一半，搖身一變成為美少女。她公開健康減肥公式和成功要素，坦言減肥沒有甚麼捷徑，但堅持最重要。

身體響警號決心減肥

該名19歲內地少女在社交平台「小紅書」發文，分享自己2年激減120斤（約132磅）的心得。女事主身高173厘米，體重最高峰曾達至280斤（約308磅），自小因為體型肥胖，而令性格變得自卑和內向。17歲那年，她身體開始出現問題，例如頸後出現一塊黑色斑塊（黑棘皮），搽藥膏吃藥都褪不掉，後來更患上多囊卵巢症，遂決心開始減肥。

減肥公式：飲食+運動+泡腳+內在調理

飲食方面，她謹守「絕不節食」的原則，亦不會用激進的方式減肥，例如完全依賴代餐粉等。她指，「節食會直接導致內分泌紊亂」，依賴代餐亦會令身體缺乏維他命，故整個減肥過程只調節飲食和運動來達到目標體重。根據減肥的經驗，她綜合出6大原則：

● 1. 飲食配搭：優質碳水+蔬菜+低脂肪+水果，盡量清淡

● 2. 正常吃到七分飽，多喝水

● 3. 一定要吃優質且有飽足感的碳水化合物，例如粟米、紫薯、鋼切燕麥等

● 4. 飯後不會立刻坐下

● 5. 根據身體狀態做適合運動，她推薦跳繩、瑜伽、游泳、踩單車等，運動強度以心跳加速、輕微出汗和喘氣、感到累就可以。運動頻率以每天30至60分鐘為指標，每周2至3次。

● 6. 多泡腳幫助入睡，保持早睡早起

她分享減肥飲食餐單如下：

● 早餐：雞蛋+全麥麵包

● 午餐：3勺鋼切燕麥+蔬菜+低脂肪肉類

● 晚餐：2勺鋼切燕麥+蔬菜/各種蔬菜沙律+雞蛋

成功減肥三大要點

她指，減肥成功背後有三大功臣。第一，三餐主食主要是鋼切燕麥，不但GI值低且升糖慢，對於不能餓著入睡的她來說是一種很好的碳水。另一方面，為改善多囊卵巢症，她亦採取內外雙管齊下，日常健康飲食配合營養補充品，通常午餐後食用。

另外，泡腳亦是她其中一個減肥成功的小心得，指「對女性特別有用」，能夠促進血液循環，提高身體代謝能力。泡腳的水溫、時間和材料亦有講究，建議攝氏37至45度左右，一邊泡至微微出汗的效果最好；水位可浸至小腿位置，容易出汗。她自己亦偏好用艾草包泡腳，大概浸30至40分鐘就足夠，太久會導致暈眩。

運動方面，她先控制飲食減掉20斤（約22磅），然後才配合運動減肥。她一開始做減肥操和快步走，後來再減掉50斤（約55磅）後再改為做有氧和力量訓練。她提醒經期來的時候避免泡腳和進行激烈運動，可改為散步或瑜伽等比較紓緩的方式。

重拾自信 肥妹變美少女

減肥兩年，女事主從280斤減至160斤，一共減去120斤，頸後的黑色斑塊慢慢淡化，身體亦慢慢調理過來。她體型變得順眼，亦慢慢變得自信、開朗、愛笑，開始在意自己的儀容，會打扮自己和穿上喜歡的衣服。

但愛美一族要留意，各種減肥方法的成效或因人而異，建議先諮詢醫生及營養師等專業人士意見。

年輕患者多因糖尿病所致

本港內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業接受訪問時曾表示，黑色棘皮症主因體內生長荷爾蒙過多，刺激皮下細胞增生，令皮膚變黑、變厚。肥胖、患糖尿病或糖尿病前期患者最常出現黑色棘皮症。此外，受荷爾蒙問題（如甲狀腺分泌不足）及癌症影響亦可出現此徵狀，部分人士則屬遺傳所致。

一般而言，由胰島素過多引致的黑色棘皮症較常出現在10多歲至20多歲年輕人身上，並多與糖尿病有關；至於年長人士胰臟功能減弱，不會有過多胰島素，若出現黑色棘皮症則較大機會因癌症等疾病導致。

黑色棘皮症常見成因

● 肥胖

● 糖尿病

● 荷爾蒙問題

● 癌症