古今中外,長壽都是人類嚮往著的願望。世界各國都有研究機構不定期探討人類長壽的秘訣,近十年有多家歐洲研究機構用了頗長時間,聯合對生活在世界各地的長壽老人進行了跟蹤調查。

研究發現大部分健康又長壽享達百歲的老人,都具備的共同點:有較強的社會意識。而有關研究結果更顯示,一般人未能得享高齡,主要受到生活環境和生活方式影響,如能調整現下的生活方式,可以有效而健康地延長生命。

DOSI復原力研究

圖1DOSI(復原力)隨著老化而降低

圖片來源:Pyrkov,T.V., Avchaciov,K., Tarkhov,A.E.etal. Longitudinal analysis of blood markers reveals progressive loss of resilience and predicts human life span limit. NatCommun 12, 2765 (2021)

DOSI是科學家用來測量人類包括人體細胞、血液、生理年齡和老化關係的一個工具,根據DOSI報告,隨著年齡增長,細胞修復功能下降趨勢,得出了人體復原力歸零的年齡範圍為120-150歲。

也就是説當年齡到了120 至 150歲之間時,即使在各方面都很健康,沒有被重大疾病折磨,人體也將完全失去復原力,代表著人類生理壽命的上限。

長壽因數

研究指出健康的生活方式可以產生一種酶,這種酶能有效減緩細胞衰老變化。這裏摘錄部分長壽因數以供參考:

1、做事認真負責。一項長達80年的研究發現,評估了人們對於細節的關注度以及做事的堅持性等特點,發現做事關注細節、認真負責的人,更為積極樂觀,更加長壽。

2、有使命感。心中擁有一個目標,並積極付諸行動去實現它,有助於長壽。美國拉什大學醫學中心的研究表明,生活中樹立更大的目標,可有效降低患阿爾茨海默氏症的風險。

3、每天靜心5分鐘。對於大多數人來說,壓力管理不僅有助於預防心臟病,甚至可以改善心臟病患者的健康狀況。

4、交對朋友。澳洲一項研究發現,社交廣泛的人比缺少朋友的人平均多活10年。

5、精神寄託。經常參與義工活動的人,往往比不愛參與的人更長壽。美國一項長達12年的研究顯示,在65歲以上的人群中,那些每週參加義工活動超過1次的人,體內含有某種關鍵免疫蛋白的水準比不參加任何活動的同齡人高出很多。

6、原諒別人。憤怒與心臟病、中風、肺功能下降等疾病的發生有關。而原諒別人,可以減少焦慮,降低血壓,讓你呼吸得更加輕鬆暢快。

7、睡眠是頭等大事。高品質睡眠可以降低肥胖、糖尿病、心臟病和抑鬱症風險,還能幫助你更快地康復。

8、每天至少鍛煉10分鐘。規律的體育鍛煉可以降低患心臟病、中風、糖尿病、抑鬱症和某些癌症的風險,還可以幫助你在步入老年後保持思維敏捷。

9、使用安全裝備。意外交通事故是世界第五大常見死亡原因,原來頭部受傷導致死亡在1 至24歲人群中常見。

10、戒酒。酒精會損害身體器官,包括心臟、大腦、肝臟、胰腺、腎臟。

11、戒煙。

12、午睡。午睡可以通過降低壓力荷爾蒙來保護心臟。

13、地中海飲食。地中海飲食一般包括各種水果、蔬菜、五穀雜糧、橄欖油和魚。地中海飲食顯著降低了包括肥胖、血糖和血壓上升等,降低了患心臟病和糖尿病的風險因素。

14、沖繩人吃飯方式。沖繩是世界上99歲以上居民佔當地人口比例最高的地區,其飲食習慣是多吃綠色蔬菜和低熱量食物,且堅持每頓飯吃「八分飽」的傳統。

15、少看電視。每天看電視4小時以上的人患病風險增加46%,每多看1小時患心臟病的風險就增加18%。

16、每頓飯至少吃30分鐘。科學的進食行為要求我們細嚼慢嚥,因為放慢吃飯速度有利於保護食道和胃黏膜健康,可以促進小腸同步消化吸收,還能幫助我們控制體重。

17、多練肌肉。通過調查3,600多名參與美國國家健康與營養調查的老年人後發現,肌肉品質越高的老人,死亡率越低。謹記多點肌肉,少點脂肪。

