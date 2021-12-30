「為甚麼有些人會『無限loop』的呢？每次聽他們訴心事時，都發覺他們重複又重複地講過去，好像永遠都走不出來，放不下，好像永遠都不能把朋友的勸告建議消化似的。」

這令我想起一個故事：

她的媽媽重男輕女，把一切資源都投放在兒子身上，女兒未完成學業便要工作養家。她勤奮能幹，生意熬出頭來，給媽媽的金錢禮物也被轉嫁到那個不事生產的哥哥身上。

知道歷史和內情的朋友們都勸她要多為自己設想，不要把辛苦賺回來的錢倒進媽媽那個「直接轉賬」給哥哥的口袋裏。在他們眼中，這個媽媽不單偏心溺愛兒子，更是身心虐待女兒的人，體罰打罵、出言刻薄侮辱、疏忽照顧、情緒勒索等層出不窮。

朋友們至此也非常無奈不忿，認為這是「愚孝」，認為她沒有欠她媽媽和哥哥甚麼道義責任，何必要繼續支援他們呢！更令他們困惑的，就是她是一個在生意事業上手起刀落有決斷有眼光的人，在朋友相處中亦是爽爽快快的人，為何在家庭方面就如此放不下呢？

其實她的朋友們忽略了一個重點死穴，就是她非常渴望得到媽媽的愛。她知道媽媽從未真心愛過她，無論做甚麼也不能得到媽媽的讚賞，所以她終日努力去賺錢，然後把錢交給媽媽，因為只有當哥哥收到之時，媽媽開心才會開心，只有在那一刻，媽媽才會給她一句好話，一個讚賞的眼神。這就好比久旱逢甘露，令她更沉溺於追求這些小恩小惠。

（網上圖片）

「孝順」甚至「愚孝」都是大家容易明白接受和比較表面的原因，但是很多「無限loop」的情況，是源於一些深層次的矛盾和努力去追尋心理需要。若找不到真正的死穴，問題只會繼續無限loop，走不出這個死胡同。