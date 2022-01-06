小朋友平日巧舌如簧，但上課時「十問九唔應」，未必因頑劣，可能是焦慮加劇而患選擇性緘默症。有精神科專科醫生指，若發現孩子平日沒有語言障礙，惟在特定場景下變沉默，且症狀持續逾1個月要留神；年幼、內向女孩尤為高危。過去有家長為應付升學面試，刻意「特訓」女兒對答技巧，結果令女兒逢參加面試便「不出聲」。

林美玲醫生

選擇性緘默症患者，其實從無「選擇權」。香港精神科醫學院副院長（教育事務）林美玲醫生指，這是其中一種焦慮症，大多患者是5歲以下幼童，他們會在特定場景下發作︰「最常見是上課時，遇到老師提問便默不作聲，但小息時與同學對答自如。」

焦慮引起 僅特定場景不說話

林醫生指出，因選擇性緘默症非常罕見，發病機會為千分之一，師長往往難以理解幼童的舉動，而嚴詞苛責，形成惡性循環︰「曾有幼稚園學生被老師斥責『你啞㗎』？或罰留堂『罰到你肯講為止』，結果令該學童面對老師時更焦慮，愈急愈不能表達。」另外，亦有病例是家長為應付幼稚園面試，暑假連番為女兒「操卷」，要求她必須以完整句子說話，不能中英夾雜，結果令女兒愈發對犯錯感焦慮，情願「不講不錯」。

要分辦選擇性緘默症與其他語言障礙，林醫生建議可留意表達方式︰「選擇性緘默症患者一般說話流利，最多只是因焦慮顯得口窒窒；自閉症患者則任何時候都不理會人；亞氏保加症患者一般用字古怪，愛用特別方式表達自己想法。」

患者多性格內向 女孩較常見

林醫生續說，選擇性緘默症多數在5歲前發病，患者一般較「面皮薄」，性格較內向，以女性較常見，若症狀持續逾1個月便應求醫。如果病情輕微，一般可以隨成長慢慢改變，惟嚴重患者需接受行為治療，解除焦慮︰「如安排安心環境，慢慢誘導他們說話，過程要多加鼓勵，助他們建立自信。」而缺乏治療者，或會漸漸惡化成強迫症狀，屆時或需服用血清素等藥物治療，「曾有女生由幼稚園開始發病，至中小學階段因做不到小組討論、演講等，變得抗拒上學，最後要服藥和行為治療；但一般高小後才會用藥。」

林醫生補充，選擇性緘默症患者的父母，多數有過度保護傾向，或父母本身已患抑鬱症、情緒病，容易令孩子感到「世界好危險」，倍增焦慮，亦會增加發病機會。