這幾天大家談論起一首新歌「鏡中鏡」，專輯介紹中歌手給填詞人的千字文中有這樣的一段話：

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「新歌仍想以自己的故事和經歷為背景，展現自己在成名後面對外界一切聲音時從抗拒逃避、急於反駁到反省領悟、最後從容面對的心路歷程，從中明白到人生最大的敵人從來不是別人，而是自己。當我們學會勇敢面對自己內心真正的恐懼、認識和接納自我，才能最終戰勝心魔，這也是走向內心強大的唯一途徑。」

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（姜濤「鏡中鏡」MV截圖）

這是一段美麗而有智慧的自我瞭解和走出困局的成長路。

有人說：「『從容面對』有何困難？我從來都漠視外界的聲音，他們只不過是haters罷了！」

所以我絕對相信「一樣米養百樣人」！

漠視外界聲音的是一種自戀自大，甚至自我麻醉的狀態。把它們視作hater聲音，放在對立位置，自然可以輕易地抗拒，視所有批評為惡意中傷。

但是，要反省領悟，認識接納就包含了一些非常痛苦沉重的體會。這包括不再逃避自己的過去，感性上再次體驗那些痛苦，理性上重新訂立這些經歷的意義價值。至此，你開始感到自己不再是永遠地沉淪在受害人的角色，開始賦予這些欺凌歷史一些新的意義，恨意和怨氣也開始減退。

更重要的是在反思接納過程中，要反問自己為甚麼會因別人的行為說話而如此困擾而陷入死胡同：是我不能接受批評嗎？那些是我的脆弱點嗎？是我對自己苛刻嗎？

能夠看到自己是自己的敵人，就會明白到自己是一個怎樣的人，知道只是對付外在的聲音是不足夠的。需要同時反思那些自攻的思想行為，要把它們變成可以自我檢討，自我管制，卻又保持正面自我改善的力量。

當我們可以從兩面鏡那不斷的反映中，看見自己的正面和背面，外在和幽暗面，這才是真正的自我認識和接納。

＊＊引文來源自KKBOX專輯介紹：

https://www.kkbox.com/hk/tc/album/6OXtOVyNoucF10F90i4M009H-index.html