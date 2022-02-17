有人問：「甚麼叫做『學習愛自己』？我都是一個上進，事業略有成的人嘛，雖然我贊成你的看法，但你如何看得出我是不懂愛自己呢？」

治療師答曰：「表面上看來，你是一個有自信和成功的人，你的成就是令旁人尊重和羡慕的。你成長的過程中，亦有很多努力上進而得到長輩友朋的讚賞。

但是，我留意到你遇到失敗挫折之時，就自信崩潰，變得非常失魂落魄，自責、自眨、刻薄地自我批判，覺得自己一文不值。

你亦難以接受自己的軟弱，討厭自己那些負面情緒，所以你便更自責更討厭負面的自己。我們叫這些做『對負面而負面』，『對抑鬱而抑鬱，(depressed over depression)』。

我對『愛自己』的看法是必須有以下兩點：

第一，你不單是欣賞成功的自己，也要愛失敗的自己。自愛是在你失意失敗之時，你仍然可以喜歡自己，接受失敗而鼓勵自己繼續努力，不因一時挫敗而自貶，不會把失敗無限放大，此時更應重新欣賞自己長期以來積累的成就和努力，把眼光和集中力放得廣闊一點。

（網上圖片）



第二、接受自己的負面情緒都是自愛的重要成分。當你的朋友遇到困難失敗時，你會義無反顧地關心支持他們，你不會討厭他們，你會懂得如何去開解他們。為何你不會這樣對待自己呢？何不善用你對朋友的耐性和體諒去對待那個遇到挫敗沮喪的自己？」

忽然想起某人的一句古怪的標語：「失敗乃成功之後母」。也許你最初遇上它（她）時，你會抗拒討厭它（她），會感到痛苦不是味兒的，但日子久了，你會開始一點點適接納它（她），然後就會找到一些對自己有用的進展和出路。