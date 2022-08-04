大家有沒有試過一緊張腸胃就不舒服？壓力大就頭痛？自疫情開始，相信大家都深深體會到情緒健康的重要，事關負面情緒很易為健康帶來不同程度的影響。編者最近就看到一個令人大開眼界的研究。性格決定命運就聽得多，原來性格都同健康息息相關？有台灣的心理師指出，有7種性格與癌症的關聯性頗高！你有無以下7大特質？我們又可以如何放鬆自己的情緒？即睇睇心理師點講！



從中醫、西醫和許多傳統醫學角度都有提到性格和情緒對生理的影響。台灣心理師倪家珍指出，身心是一體的，精神和心情是引導系統，不安與起伏都會影響人的呼吸、心跳、對應的神經系統、免疫系統等，一旦系統處於不平衡時，我們就會容易出現睡不好、月經不順、腸胃不舒服的情況。



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這位台灣心理師就引述了美國布羅迪（Dr. Brodie）博士的發現，Dr. Brodie長期進行癌症病人的治療，他在臨床工作與癌症病人的自述中歸納出7種與癌症關聯性較高的特質︰

高度謹慎、認真、勤勞、通常心智運作高於一般人 過度承擔他人的責任、過於擔心 深切需要去滿足他人的需求、取悅別人，想要獲取外在認同 與父母缺乏親密感，以致日後與生活與生命中親近的人缺乏親密感 內心長期壓抑著有害情緒，例如︰憤怒、怨懟、敵意 對壓力反應不良，無法適當排解，可能過往曾遇過創傷事件 有無法表達、解決的問題，可能童年時期的陰影印記，自身不一定有意識



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