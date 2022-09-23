當我們遇到一個自以為是的人在大放厥詞，卻又不知自己是如何愚昧，若他的行為影響不大，我們只會背後暗笑，若他影響到我們之時，我們自然是煩躁大罵。

「哀莫大於無insight」是某行家的經典名句，是指最難拯救的人就是那些進入了沒有自知之明和自省狀態的人。這句話最精采的精神是這是一種狀態，而不是一般人所假設的那種固有的特質。

為甚麼人會進入了這種狀態？

首先，這個人有他的死穴弱點，就是有一些重大的個人遺憾，例如對成長背景的自卑，覺得自己的成就不如人是因為沒有機會沒有父蔭之類。這個遺憾不能也不會宣之於口，卻永遠是他的死穴。所以只要有機會，他便要充分發揮，要讓自己和他人全面清楚看見他是一個「非池中物」！

第二，要有自信，是一種充滿戰鬥力的自信。有些帶著自卑的人喜歡低調生活，不讓人家注意，但是本文關注的那些人是努力去掩蓋甚至是補償那些自卑，於是他會充滿自信，努力奮鬥，不能讓人看扁。

要進入沒有insight的狀態，最重要的是沉醉在自信的表現和當時的成功。當他偶然有所表現，得到別人的認同和讚賞，那種沾沾自喜的感覺是何等美妙，是久旱逢甘霖！這讓他享受到努力奮鬥，初次戰勝他人的成績。

如果在此階段他遇上一些挫折，而又有人從旁指點，也許他便可以逃出那種狀態。

《巨輪II》劇照

但當那些小成就被吹捧為大成就，身旁只有趨炎附勢的讃賞者，沒有真正可靠的指導者，又或者忠言逆耳，那麼美言只會把他的自信和戰鬥心再進一步提升。

到了這種極度自我沉醉的階段，還有甚麼人甚麼事可以令他從眾人皆醒我獨醉中拯救出來呢？唉！

有人問：「看著一個人走進這狀態之前，我可以怎樣幫助他呢？」（下期續）