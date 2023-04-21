口罩令解除已一個多月，市民終能「鬆一口氣」，但對容貌焦慮症患者而言或是噩夢。有精神科醫生指，近年美圖濾鏡盛行，都市人易對容貌有不理性要求，若自覺容貌並非「完美」便感焦慮，甚至不停整容試圖「糾正」，可能已是病態，患者需學懂轉念，未必要靠藥物來治療。

精神科專科醫生傅子健

愛美是人的天性，但精神科專科醫生傅子健形容，容貌焦慮症患者並非單純喜歡或不喜歡自己容貌，而是追求「完美」，整體以女性患者較多，惟男性亦不罕見，曾有男患者因左邊乳頭細過右邊，雖然差別之小是「間尺度先度到差半毫米」，惟已令患者不敢去沙灘，就算去也不敢脫去上衣，生怕尷尬；亦有患者因而索性「收埋」自己，且甚少患者主動求診，「通常係被家人迫，才會求醫」。

傅醫生解釋，患者會執著「對稱、完美」，通常與成長經歷或心理創傷有關，亦有可能是強迫症的表達方式；另一成因在於社交媒體令人更關注外貌，加上「美圖、美顏」手機程式興起，令人們對樣貌更易有不理性要求，有關情況在疫前已很普遍，部分人因對外貌焦慮而不停整容，故不少患者是經整形外科醫生轉介，「整2至3次都不滿意，便可能有不妥」。

要學懂轉念 減留意別人外表

目前生活逐步復常，「罩不離身」情況已非常態。傅稱，患者過去3年可戴口罩外出，反而會較自在，惟解除口罩令後，焦慮情緒難免重新出現；能否治癒要取決於病人情況和心態，他們要學懂轉念和轉移焦點，例如減少留意別人外表，「少啲望人，亦無咁易擔心人哋望自己」，部分個案則可靠服用血清素治療，惟藥物難免有副作用，血清素亦有機會引起腸胃不適，要考慮會否得不償失。