前文提到青少年喝酒。其實這些誘惑時有發生。有一次我們舉辦燒烤活動，一位年青人（未滿18歲）自行拿了燒海鮮用的廚用清酒來喝，事後卻大肆吹噓說嘉賓請他喝酒。我們只好作深入調查，幸好有多名目擊者，因此他最後也要坦白事實。然而不得不說我對他的行為很是失望，因為他敢做不敢認，做錯了卻沒有承擔責任的勇氣。

其實，人誰無過？孩提時代犯錯更屢有發生，到了青少年，還是會偶爾犯錯。孩子犯錯了，我們總會原諒他們。這個說法，邏輯及理性上是對的，然而，這一切卻需建基於「他們承認了錯誤」的前提下，我們才可以原諒，否則便是縱容、放任了。

理解和縱容往往是一線之差，這條線必須拿捏得準確。有些父母不希望對子女太嚴苛，就算他們犯了錯，只一句「算了，下次不要再犯」就過去了。這便是縱容。縱使他們所犯的是小錯，但父母必須循循善誘，教他們分析事情，並勇於承擔後果，方再討論後續。

但有一點父母必須要記住，假若子女已承認了過犯，父母便不應再執著不放，且日後也不應該舊事重提，否則便無日無之，也令子女在再犯錯時不想承認，反正是白費功夫。

承認「我錯了」是需要勇氣的。年少時「面子」事小，認錯所需的勇氣較小，如果在此「優勢」下尚沒有勇氣承認錯誤，長大後「面子包袱」大了，更不會有勇氣去認錯。

在家庭中，輩份愈高愈難承認自己的過錯，因為面子，也因為尊嚴，怕日後再沒有威信管教孩子。這種想法大錯特錯，為人父母更應以身教建立榜樣。不少名人便是以勇於承認錯誤而受人尊敬，遠的有華盛頓的櫻桃樹故事，近的有籃球手米高佐敦（Michael Jordan）。當年佐敦在一個新聞發布會上公開承認他的賭博問題，這是一個非常艱難的決定，因為他正要重歸球壇，他的形象和聲譽都會受到了威脅。他們的勇氣和誠實面對自己的錯誤，讓他們成為了模範，展現了真正成功人士的精神。

我在寫這篇專欄時也在自省，發現每個月我的同事或合作夥伴還是會收到我的電郵，開場白是「抱歉，我錯…… ‘Sorry, my bad…’」到「我為了……感到抱歉 ‘I apologize for…’」，共勉之。