相信我們都有經驗,家人或朋友情緒低落時找我們傾訴,這説明我們在他們心目中,是一個情緒上可依靠的人。每個人都有心情不好的經歷,若我們回想自己需要找人傾訴的時刻,其實我們最渴望的,不是有張嘴巴向我們說教、演講或訓話,而是有一雙耳朵真心聆聽。當一個人在脆弱的時候,他/她需要的是可信任的人安靜和平靜地陪伴,而用心聆聽就是向對方表達「有我」、 「我在這」、”I got your back” 最佳的行動表達。

然而,很多人以為 「聽見」(hear)就等如 「聆聽」 (listen)。那是有分別的。 「聽見」(hear)只是指聲音傳進我們的耳朵裏,即是泛指我們的聽覺(audio)接收到聲音振動產生的聲波而已。但「聆聽」(listen)則是指傾聽、用心聽的意思。

生活上經常有這樣的情景發生:老婆/女友講完一大段話之後,問毫無反應正在掃手機/看電視的老公/男友:「你究竟有冇聽我講嘢㗎唧?!」女方顯然不滿,但老公/男友回答:「咪聽緊囉!」二人對「聽」顯然有不同理解——男方以為「我耳朵接收到你的聲音」(即是 “hear”)不就是聽見了嗎?但女方希望對方的「聽」,是 「聆聽」,即是用心和專心傾聽、兼畀適當的反應。

明白到「聽見」(hear)和「聆聽」(listen)的分别之後,我們可以回想一下,當家人或朋友情緒低落找我們傾訴時,我們是接收聲音還是專心聆聽呢?可以先從以下問題去留意一下自己是否一個好的聆聽者:

我們有否忙於表達自己的意見還是專心傾聽呢?

我們的嘴巴是否比耳朵忙?

我們說話的時間會否長過對方説話時間?

我們的情緒有否受到對方影响?

我們的情緒有否比對方更激動/更傷心?

對方的情緒有否向你傾訴後變得更難受或負面?

若以上皆是的話,那說明我們需要調教一下自己的聆聽技巧了。先從第一步的身體語言開始:放低手頭正在做的事,身體和眼睛向著對方(而非背著人家或排排坐眼望電視),適時點頭或拍下對方膊頭,少說話、多聆聽,畢竟 Mark Twain 也講過:“If we were meant to talk more than listen, we would have two mouths and one ear.” 先做好最基本的第一步,下回再談聆聽應對技巧。