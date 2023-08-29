被性騷擾的受害人，無論那一種形式，都會有心理創傷，包括焦慮、憂鬱、失眠、驚恐、創傷後遺症、自我懷疑、失去自信、因自覺無能力／無勇氣揭發性騷擾者的惡行而感到羞辱、挫敗、無助和無力、價值觀被動搖、難在相信別人、人際關係失調等; 生理上亦會出現肌肉緊繃、性功能障礙、心悸、頭痛和胃腸不適等。

有一些個案，即使過了很久，還是無法化解創傷，會出現嚴重情緒困擾、自殘或自殺行為。被性騷擾這件事本身巳夠傷害性，受害人若把事情披露出來，可能要面對更多的人性黑暗面。例如，總會有些喜愛在真相未知的情況下、根據自己的主觀看法就先做假設、定案和判官，講出難聽的說話如：「為甚麼當時不說、現在才説？」、 「受害人不懂避忌，咎由自取」、 「只是錢沒談好而已」、 「必定是想出名」、「是否因愛成恨，得不到想復仇而已？」、「必定有目的」等。

觀察此類對受害人傷害性嚴重的事情，至少我們可以提醒自己一個人 “What if…?” （「若果萬一……？」），即what if受害人說出來的是真相？那麼，那些未知真相而立刻把受害人「判罪」的口痕花生搭嘴者，豈不對受害人更多踩一腳？在事件未弄清之前，即將對受害人的說話不同情／不相信，基於what if（是真的）的提醒，至少也不要加多腳傷害。

美國俄勒岡大學心理學教授 Jennifer Joy Freyd 發現當性騷擾者被揭發後，通常都有相同反應和套路，名為“DARVO”：（1）D 是Deny，否認性騷擾的指控；（2）A 是 Attack，正面或用「匿名者」手段去攻擊受害人的人格，例如指摘受害人行為不檢、衣著性感、感情生活複雜等; 和（3）Reverse Victim and Offender ，把自己變成受害角色並指控真正的受害者為罪犯，例如指出自己錯誤解讀跟對方是真心相愛、戀人調情行為而已等，然後把自己呈現成被誣陷的無辜受害者。

而最令人痛心的，是Freyd 發現普羅大眾通常不為意性騷擾者這個套路，於是大都偏向同情性騷擾者、繼而質疑真正受害人的可信性和把矛頭反責他們。有些真正的受害人更飽受被人起底的壓力。Freyd 呼籲：當我們現在知道性騷擾者為了脱罪而使出的套路，就不應那麽容易被（性騷擾者）迷惑／煽動，做出一些向真正受害人的傷口粗暴地灑鹽的二次傷害。

美國曾有研究發現，性騷擾案件中，最後選擇離開職場／校園／宗教場所的人，大部分是受害人，那些性騷擾者則毫無後果地如常過著其逍遥法外的日子，那可是我們想見到的公義？