「零社交」恐令死亡風險增，英國最近一項研究指出，每月獲家人朋友探訪少於1次人士，甚至「零社交」人士，比起每天有社交人士死亡風險高近4成。專家指出親戚朋友其實每月探望一次要能帶來莫大幫助。

據《每日郵報》報道，英國格拉斯哥大學近日發表一項有關孤獨感與死亡風險的研究報告，團隊分析超過45萬人數據，平均年齡為57歲，追蹤其社交生活習慣12年，包括家人或朋友到訪的頻率、獨居與否，以及參與社交活動的次數等，並透過問卷評估個人心理孤獨感，以及對人的信任感。

「零社交」人士死亡風險高近4成

研究的12年間有3.3萬人死亡，當中以家人朋友探訪每月少於1次的人，佔死亡人數最多，而從來沒有人探訪者比起每日有人探訪者，前者死亡風險高39%。研究作者指出，每月被探望一次的人死亡風險明顯降低，反映定期社交有其實際作用，建議至少一個月一次，且提醒不只限於獨居者，親朋好友之間亦應該多見面及彼此關心。

「定期探訪孤獨親戚很重要，小小關心的舉動對他們來說可能有很大幫助。」

研究作者進一步分析，認為孤獨感或會增加人染上不良習慣機會，較常吸煙和酗酒，從而增加死亡風險，相反有定期社交活動人士可從人與人之間的相處中互相扶持。

長期孤獨=日食15支煙

根據2019年美國一項研究指出，長期孤獨的人猶如每日吸食15支煙，可增加患上心臟病、抑鬱症或是認知能力下降。專家指出，若長期感到孤單、不快樂，嚴重的隨時會演變為情緒病，令人失去做事的動力。