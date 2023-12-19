早前分析了易服癖，同樣愈來愈多的個案是偷窺狂（Voyeurism）。近年有關影人裙底、在厠所／浴室安裝攝錄機企圖偷窺而被人發現、繼而被捕的新聞愈發常見，當中涉事人不乏受過高等教育的專業人士，有醫生、律師、大學講師、紀律部隊等，這個現象值得關注。

偷窺狂是性癖症（Paraphilic Disorder）的一種，即無法藉由常態性活動來達到性滿足。自2021年10月起，窺淫罪及其他與性或偷拍私隱部位等有關的新的刑事罪行在香港正式生效，最高刑罰為監禁五年。從心理健康到社會秩序的層面去看，偷窺狂是需要治療的精神患疾。

首先，偷窺狂的真正學名是「窺淫癖」，那如何界定呢？偷窺要去到被定義為一種失調的精神病患“Disorder”，需要符合以下的情況：

1）反覆藉由偷窺他人裸體、脫衣、性器官或性行為而產生重複、強烈的性幻想、性衝動或性興奮。

2）被偷窺的人不知情或不同意。

3）樂於和被偷窺的人保持距離，即是說，偷窺者偏好偷窺對方勝過於與對方發生親密性行為。

4）因為無法控制自身偷窺的慾望而造成個人痛苦或對工作和社交造成影响。

5）情况持續至少六個月以上。

患有窺淫癖的人大多是男性。形成窺淫癖的心理成因相當複雜，有很多可能性，例如：

1）缺乏社交技巧，強烈自卑感，有社交畏懼，害怕遭人拒絕。

2）缺乏性愛技巧，怕人嘲笑或曾在這方面受到人批評或傷害。即是説，曾在別人面前經歷性挫敗，形成性心理障礙，已無法藉由正常與他人發展親密行為來解決性需求，只能藉由異常行為如偷窺，才能得到性興奮。

3）在高壓家庭成長，曾受父母羞辱，患有心理創傷又無法反抗，於是藉由主動地偷窺他人去彌補自己在家裏強權抑壓下的脆弱心理。

4）生活／工作壓力大，要藉著進行高刺激的偷窺行為——好奇、冒險再加上害怕被發現的刺激感去製造性興奮。

5）（發生在男同性戀者身上）對自己是男同性戀者的身份感到壓力、焦慮和困擾，不敢公開承認卻又偏好男性銅體，於是產生出偷偷摸摸在男厠或男更衣室進行偷窺其他男士的行為。

要醫治窺淫癖需要幾管齊下：（1）病人可能需要服用抗憂鬱（SSRI）藥；（2）若情况没有改善，病人或需要服用降低睪固酮（Testosterone）的藥物（例如Leuprolide或Medroxyprogesterone Acetate）以減低性慾； （3）針對根源問題，病人亦需要接受心理治療，這包括深層的精神分析（Psychoanalysis）或／和針對改變思想與行為的認知行為治療（Cognitive Behavioural Therapy）。