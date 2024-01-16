近排香港有一KOL因非禮女童而被捕。之前他的歷史也是相當「出位」—包括襲擊網台記者後又自首、無報名下擅自闖入渣馬跑道並直播自己 「參賽」過程、早幾年亦在香港及內地合共有好幾項刑事犯罪記錄。有好幾位朋友以此KOL為例子，好奇問我：「這類行為是否有心理／精神問題？」

雖然這位KOL行為異於常人，但要斷定一個人是否臨床上屬於心理／精神有問題，就不能輕率和不負責任地單憑一些行為和未面對面見過當事人的情况下，就斷定這個人必然是患有甚麼心理／精神病。所以此篇文章是無法實牙實齒地告訴讀者這個KOL一定是如何如何。

但假設這麽一個有不少行為異常的人走入診所裏面接受診斷，大概就這一個案裏頭，心理學家會看看以下幾方面的可能性，然後先透過删減方法和反覆驗證，再去做出判斷和相關治療：

躁狂症（兩極情緒病）？

患者情緒容易波動，躁狂時情緒亢奮高漲、說話急促、胡言亂語精力充沛，但情緒低落時又會去到另一極端，會抑鬱、傷心。

精神分裂症？

患者會出現情感障礙（如：表情平淡、情緒起伏大）、行為異常、思覺失調（出現幻覺幻聽、答非所問、語無倫次、手舞足蹈、自言自語）、負性症狀（對事物失去興趣、社交退縮）等症狀。

妄想症？

患者在缺乏實際客觀的證據下堅持己見，例如：一口咬定自己長期被人跟蹤，或其他人都是正在議論／陷害他等。妄想症患者未必會像精神分裂者那樣，呈現明顯的語倫次或負性症狀。他們或許都有思覺失調（出現幻覺幻聽）的症狀（即妄想症患者不一定有思覺失調），但妄想症患者的妄想世界有一個特點——就是驟耳聽上去，患者說的故事有邏輯有細節，很像「有紋有路」的，所以心理學家未必可以即刻診斷為妄想症。

除了要考慮各種心理／精神病的可能性，心理學家還需了解究竟這個病患是與遺傳、童年創傷、巨大壓力還是濫用藥物有關；所以要診斷和治療一個症，心理學家／精神科醫生需要付出非常大的腦力和心力才能有效地幫助病人。