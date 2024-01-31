一提起ADHD（Attention Deficit／Hyperactivity Disorder–注意力不足及過度活躍症），我們都很容易只聯想到小朋友。但這也引伸到一個值得探討的問題：難道ADHD只在小朋友身上發生？成年人就沒有ADHD？近年，心理學家開始關注成人ADHD的問題，根據近期的一個研究 [Song P, Zha M, Yang Q, et al. （2021）. The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: A global systematic review and meta-analysis. Journal of Global Health, 11:04009.]統計，全球估計有近3.7億成年人患有成人ADHD，但問題是，有很多患者都不自知。為甚麼呢？皆因用來診斷小孩的ADHD行為指標不能套用於成年人。

小孩若有ADHD，通常會有以下的行為：

-上課坐不定、好動，喜歡在班房走來走去

-注意力不足、學習動機弱

-喜歡在別人説話時插嘴、又或會有騷擾別人的行為

-做功課拖拖拉拉

-行為衝動、沒有耐性

以上這些行為未必完全能套用在成年人身上，例如：成年人不會在工作場所行來行去，所以不會容易辨識到成人ADHD個案。那成年人若患有ADHD的話，會有甚麼表徵呢？

（一） 散漫、不能專注，這包括不能專心聆聽別人說話，或工作時無法一氣呵成完成，經常要中斷工作做別的事情。

（二） 分不清甚麼是重要和不重要，經常把不重要的事情優先排序，喜歡做不重要的事，卻把重要的事情擱置一旁。

（三） 亦因為如此，經常出現拖延 （procrastination）的局面。

（四） 時間觀念非常差，經常遲到。

（五） 執行能力 （executive function） 非常弱，這包括維持注意力的能力、完成任務的能力、彈性變化以達目標的能力、組織能力、規劃能力和決定能力等。

（六） 健忘，包括經常忘記東西的擺放和日常生活的安排（例如聚會）。

（七） 討厭等候、非常沒耐性。

（八） 情緒波動起伏大。

（九） 非常衝動，例如開車會快速切線。

（十） 身體不能安靜，經常敲手指或抖腳，坐立不安。

（十一） 喜歡說話卻不喜歡聽別人說話，經常插嘴。

（十二） 不停滑手機，尤其是在別人說話或開會時喜歡這樣做，因為要藉滑手機去分散注意力。

若有以上部份情況出現，又持續了六個月或以上，而且已影響自己的工作、關係和情緒的話，應儘快求醫。一般會用藥物和認知行為治療，成人ADHD若及早發現，是可以大大改善的。