無論是糖尿病患者，還是運動愛好者，血糖波動這個題目大家都有興趣去討論。在本專欄我也曾無數次討論這個題目，包括所需糖分量、減糖澱粉選擇、如何降低升糖指數等等的文章。但有時候，血糖波動未必全部都歸咎於食得太多糖，即使你沒有進食添加糖，也有其他因素會影響血糖水平的。今天就讓我分享四個可導致血糖波動的因素。

#1 上一餐食得過多醣

留意到我用「醣」字嗎？很多人都以為，食得太多糖就是引致血糖高的唯一因素。對的，添加糖飲品或食品的確會引致血糖飆升。但天然醣類，即澱粉食物或高碳食物例如白麵包、餅乾、即食麵或白飯等，亦會消化及代謝為葡萄糖，導致同樣情況。所以，並不只是甜品汽水等才會導致血糖波動，其他食物（特別是澱粉食物）也會導致血糖波動的。糖尿病患者請諮詢註冊營養師，她們會為你度身訂造一份適合你的餐單，及根據你的生活習慣計算所需碳水化合物攝取量。

#2 太長時間沒進食

當身體需要能量時，若沒有葡萄糖供應，肝臟會自動製造糖份的，但這個程序需時，所以有些人未能製造足夠糖份之前，血糖已經降得過低，出現低血糖症狀，包括手震、感覺無力、頭痛等。一般健康人士，建議每5小時進食一次；我們在香港的工作習慣，午餐與晚餐相隔甚久，所以下午茶時段或需一份小食作補充。注意，糖尿病患者，尤其是有服用或注射藥物的患者，要避免低血糖情況出現。緊記定時進食，及建議隨身攜帶補糖小食，例如紙包果汁，或葡萄糖果。

#3 空肚飲酒

酒精本身屬高碳食物，容易導致血糖飆升，如果剛好是空腹飲酒，酒精會阻礙肝臟將儲存的葡萄糖釋放到血液當中，因而導致血糖飆升完又直降。健康人士一般身體有機制去平衡這個血糖反覆波動，會恢復正常運作。但是糖尿病患者，飲酒後血糖異常飆升完後又急劇下降，平衡機制不能將血糖返回正常幅度，所以有可能需要之後補糖。最好的方法，無論你有沒有患上糖尿病，都別空腹飲酒，盡量飲酒精前進食。

#4 藥物副作用（特別是類固醇藥物）

藥物也有可能影響血糖代謝的副作用。如果因其他健康症狀而服用類固醇藥物者，就要注意自己有沒有高血糖症狀，例如疲倦、經常小便、經常感到口渴。有證據顯示，長期服用類固醇，可能損害了身體調節血糖和胰島素的平衡機制，因而影響血糖代謝，或會引致因類固醇而誘發的高血糖或糖尿病。