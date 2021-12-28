天氣又凍啦！好想躲在被窩一整天不出門，不過香港人最愛返工，請假在家避寒從不是考慮的選項！怎麼辦？放工後馬上趕回家沖個熱水涼讓身體回暖！但如果你和編者一樣，家裡用的是儲水式電熱水爐，就要與時間競賽，在熱水秏盡前的數分鐘內完成洗頭沖身等動作，這真的不容易！不過聽說冬天沖熱水涼容易因溫差大而影響血壓，繼而誘發中風和心臟病，到底是真是假？

翻查資料，原來香港腦科基金會早就引述數據指出，當香港全日平均溫度每下降1℃，就會令爆血管人數上升3%！在寒冷天氣下，人人都愛沖熱水涼，倘若沖涼前後沒有做好保暖工作，身體未能適應氣温的急劇變化，導致血壓忽高忽低，便會很容易誘發中風和心臟病，就連40歲出頭的中壯年人都難以避免此風險！究竟我們沖熱水涼時該注意甚麼？

即睇以下6個冬天沖熱水涼的小貼士！長者、患有高血壓或心血管疾病的人士尤其要留意！

【沖涼前】

1. 保持浴室溫暖

即使可以沖熱水涼，但脫衣服始終是很難過的一關！一想到要光溜溜地暴露在冷空氣中，就覺得好凍！為免沖涼前後身體感受太大溫差，導致血壓忽高忽低，嚴重時引發昏厥甚至中風，大家最好保持浴室溫暖，譬如安裝浴室寶，或者在洗澡前把暖風機放到浴室內並開動，待整個空間變得溫暖後，才入去沖涼，這樣還可間接減少熱水耗用量。沒有浴室寶或暖風機都不用怕，可以先扭開花灑流出熱水，讓熱水蒸氣提高浴室溫度後，再脫衣服，不過此方法似乎不適用於「儲水式電熱水爐」的用家！

（截圖自天文台facebook）

同場加映：

早前天文台facebook專頁出帖形容儲水式電熱水爐是「處死式」，並配上「#3分鐘戰鬥浴」、「#生死時速」等hashtag後，旋即掀起網民熱議，還吸引不少人留言，當中是否也有你的心聲？

「又係時候同處死式電熱水爐時間競賽啦」

「根據非正式統計，使用處死式電熱水爐嘅人，都會比其他人更把握每分每秒」

「每次沖涼都當自己係消防員沖涼咁 要隨時準備去車 咁就自然沖得快啦」

「做咗33年勇士未驚過，依然一日沖兩次涼」

「其實為慳水慳電環保，用處死式熱水爐真係冇問題」

「直接沖凍水涼咪唔會有用晒熱水嘅問題囉」

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