日子過得匆忙會特別令人覺得疲累，有時候飲過一杯咖啡仍未有提神效果時，又想多飲一杯，但又害怕對身體有不良反應。去年在本專欄，我分享過一項日本研究。研究人員發現，喝綠茶及咖啡可以降低二型糖尿病患者總死亡率，特別是每天同時飲茶啡人士。

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根據上月刊登的一份科學報告顯示，每日飲多杯咖啡或茶，又或者兩者同時飲用，證實可以降低認知障礙及中風的風險。

茶啡對腦部健康各有益處

這項英國研究，收集了超過30萬名年齡介乎50至74歲志願參與者數據，內容包括他們飲用咖啡及茶每天次數以及種類。當中咖啡種類不單止是意式濃縮咖啡，亦包括水滴咖啡、過濾性咖啡及即沖咖啡；而茶的種類亦包括黑茶、綠茶等。

為深入研究茶及咖啡對中風與癡呆症發病率關係，研究員在2006至2010年間招募了志願參與者，追蹤他們飲用習慣直到2020年。

結果發現，跟進了平均超過11年之後，有超過5千名患上認知障礙，而另超過一萬名發生過中風 。研究員發現，每天飲2至3杯咖啡，或3至5杯茶者，均可降低中風及認知障礙症風險。具體來說，對比沒有飲啡或茶人士，每天分別飲2至3杯咖啡及茶，可分別減低中風風險32%，及認知障礙症風險28%。

結合茶與咖啡或可起到更大效益

同時間飲用茶及咖啡（每天合共飲3至6杯），患上中風後失智症（即中風後所產生的認知障礙症）的風險會降到最低。

咖啡及茶同樣含有豐富抗氧化物質

除了含有咖啡因，咖啡亦含多酚，是一種強力抗氧化物質；之前已有很多研究證實咖啡對腦部及大腸癌的益處。至於茶，則含少量咖啡因，亦是多酚抗氧化營養素重要來源，特別是茶氨酸和EGCG，兩款都是強力抗氧化物質，能為腦部神經形成保護作用，預防出現澱粉樣蛋白-β肽斑塊，這類斑塊常見於阿兹海默症病者腦內。

一向不飲咖啡怎樣與茶共飲3至5杯？

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大部分香港人從小有飲茶的習慣，所以若建議多飲茶，對大部分人來說並不是問題。但若果你一向沒有喝咖啡的習慣，不要因為讀過此文章而突然多飲咖啡。抗氧化物含量高的食物多的是，咖啡並不是唯一預防中風及認知障礙症之食物。如果你一向都不飲咖啡的，根據這份研究報告，每飲3至5杯茶已有保護作用。如果你兩款都飲（例如我），那我就建議咖啡於早午飲用，而將茶改為晚間飲用，那就容易做到合共3至5杯的效果。