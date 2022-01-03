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03/01/2022

心血管鈣化趨年輕化！醫生：重度患者通波仔易心肌梗塞！除鈣新法可減血管損傷

#健康小tips #健康 #心臟病 #心血管鈣化 #通波仔 #心肌梗塞 #除鈣
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　　「通波仔」可謂冠心病患者的救命索，惟心血管若出現嚴重鈣化，手術球囊可能因血管過硬無法撐開；重度鈣化者在「通波仔」後或僅續命不足1年。有心臟科專科醫生指，鈣化與炎症相關，臨床上年逾70歲的冠心病患者，9成心血管有鈣化，有關情況近年更有年輕化趨勢，最年輕患者僅40歲。

 

陳裕豪醫生指，港人飲食西化、工作壓力大，加上疫下少運動，均是促使心臟血管鈣化年輕化的因素。

 

　　心臟病是本港第三大致命殺手，2020年冠心病便佔整體心臟病死亡個案58.8%；即每10名心臟病患者，有6人因冠心病死亡。中大醫院心臟科專科醫生陳裕豪指，一般當冠狀動脈嚴重收窄或堵塞達7成，便會建議患者做「通波仔」手術，以手術球囊撐闊血管，並放入能釋放藥物支架防止復發。

 

重度鈣化 術後更易心肌梗塞

 

　　惟部分年長患者有嚴重心臟血管鈣化，血管如套上「金剛圈」，難用球囊撐開；而血管鈣化愈嚴重，術後出現不良心血管事件風險愈高。陳說︰「有研究指重度鈣化者，通波仔後1年，死亡率達6.3%，輕度鈣化者則只有約2.8%；重度鈣化者術後心肌梗塞率達9.4%，較輕度者的7.3%為高。且支架藥物或遭鈣化物阻隔，難滲入血管內壁。」

 

　　陳醫生解釋，血管鈣化與炎症相關︰「當血管內積聚膽固醇斑塊，便會輕微發炎，修復過程中鈣化物便逐漸在血管壁累積，日子久了便會出問題。」他指臨床上逾70歲的冠心病人，9成有血管鈣化問題，且有年輕化趨勢︰「最年輕患者僅40歲，多數有糖尿病、腎衰竭等複合疾病，使炎症加劇，血管更易鈣化。」

 

 

除鈣新法 無年齡限制

 

　　本港主要用4種方法「除鈣」，最常用的冠狀動脈斑塊旋磨術（RA），及軌道旋磨術（OAS），均以鑽石磨頭以鑽探或跳動撞擊方式，將鈣化物磨細至能被白血球吸收；前者可在全堵塞血管「開路」，後者則有利除去間斷出現的鈣化物。而血管內衝擊波（IVL）則能震碎鈣化物，心功能弱者較適宜使用；至於刀片氣球導管術則可割碎鈣化物，但難敵過厚的鈣化壁。

 

　　他續說︰「技術各有優點，遇上鈣化嚴重者，或需3管齊下，先用RA術輕微擴張，再用OAS除鈣，最後以刀片氣球導管術打碎鈣化物，才能植入支架。」他指，本港近2、3年引入的360°心臟動脈粥樣硬化切除器（360°切除器），由RA術改良而成，其旋磨頭每分鐘可達16至18萬轉，有助粉碎鈣化物，對血管損傷亦較少。「新方法無年齡限制，80、90歲都用到」。

 

 

轉載自: 晴報

 

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