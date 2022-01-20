  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
銀髮族
糖尿病 腦退化症 膝痛 心臟病 脫髮 高血壓 中風 痛風 白內障 更年期 關節炎 生死教育 骨質疏鬆 五十肩 銀髮族

20/01/2022

飲茶會骨質疏鬆？營養師︰謬誤！研究指茶對骨質有保護作用！

#識食 #兒茶素 #骨質疏鬆 #茶 #骨質流失 #飲茶迷思 #抗氧化 #咖啡因 #飲茶
  • 收藏文章
Photo: 由作者提供

　　數星期前我在本專欄分享一項最新研究結果，關於茶啡有助減慢認知障礙及中風風險。當我在Facebook分享連結時候，其中一位讀者留言問：又話飲茶會骨質疏鬆？

 

Read More：Coffee or Tea？最新研究：咖啡與茶可減患認知障礙及中風風險！每日飲幾多杯先有用？

 

　　事實上，咖啡因可能加速鈣質從尿液中流失；但不知何時開始，說法演變成飲茶會導致骨質疏鬆症。

 

 

　　如果你也有同樣的迷思，現在可以放心了；飲茶，是不會引致骨質疏鬆症。

 

實情是剛剛相反

 

　　飲茶可以降低患上骨質疏鬆症風險。而香港中文大學，也為這個題目作出研究。早於2009年，中大研究人員發現，茶蘊含的其中一種兒茶素EGC，可以刺激一款助促進骨骼生長的酵素活躍度高達近八成。另外，兒茶素亦能夠增加骨骼細胞的礦物化水平，令骨骼更強健。研究員亦同時發現，兒茶素也可以弱化破骨細胞活動能力，將脆弱骨質代謝平衡修復，由再吸收轉為構建。

 

　　從2010年開始，不斷有眾多研究報告，指出茶具有對骨質的保護作用；但可惜，飲茶會引致骨質流失的謠言仍然揮之不去。因此在2017年，一群中國學者，就審視之前刊登過的17項科學研究，當中涉及超過10萬名參與者的數據。經研究人員分析數據後，同樣指出飲茶對降低骨質疏鬆症風險有顯著效益。

 

為何說法這樣兩極？

 

　　其實，每個國家都有源遠流長的飲茶文化，茶本身蘊含對身體有保護作用的抗氧化物質，對預防心血管病、柏金遜症、各種癌症等的益處人人皆知。

 

　　有這樣兩極的說法，是因為茶同時含有兩極的營養素。

 

　　正正就是因為茶含咖啡因，因而被說成引致骨質疏鬆。但其實食物中，有很多互相輔助、或互相抵消的營養素的。記得我之前解釋過即使水果含高糖份，水果當中的膳食纖維及抗氧化物質，可將甜味水果的升糖指數下調。換句話說，即使高糖，其他營養素也將水果變成了低升糖指數食物。

 

　　茶，也是一樣。茶的確含有咖啡因，這個似乎是影響骨質健康的元兇。不過大家別忘記，茶也含有多款有益抗氧化多酚。事實上，茶葉含有25至35%多酚（例如上面提到的兒茶素）；但咖啡因就只佔2至4%，換句話說，茶的多酚含量，是咖啡因的20倍。不論大家如何擔心咖啡因的壞影響，多酚及其他營養素有預防及抵銷的作用。 

 

誤解似乎源於2001年

 

　　我不斷搜尋過往的研究報告，希望找出咖啡因導致骨質疏鬆症的說法淵源。最後，我找到一份超過20年前發表的研究報告；標題顯示攝取咖啡因會增加女長者的骨質流失。當年，很多報章也曾報導過。然而，標題沒有寫細節。這份2001年研究報告指出，當每天攝取超過300毫克咖啡因，女長者出現骨質流失的情況的風險會增加。300毫克咖啡因，約等於日飲12杯240毫升的茶；相信，我們不會每天都飲這麼多茶？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

你可能感興趣

更多銀髮族文章

Video

作者

放大顯示
周一加油站
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk