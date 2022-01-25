許多人都會遇到手麻木症狀。 例如，趴著睡或將手臂放在背上睡覺可能會導致手麻。 休息吧。 但如果你的手經常麻木，你應該警惕某些疾病的可能原因，所以不要低估麻木和反應遲鈍的症狀。 米婭就是其中之一。

米婭用手握拳，不斷捶打著自己的肩膀，說：「譚博你好，不知道為甚麼最近幾個月手都麻了，有時候手指也會麻。」

我回答說：「以下八種疾病會導致手麻。

1. 痛風：臨床上約有1%的手麻木患者是由痛風引起的，這可能是由於尿酸結晶沉積在正中神經，壓迫正中神經，引起手部麻木和疼痛。

2. 一過性腦缺血：這是手麻木的常見原因，尤其是中老年人。 中老年人常有高血壓、高血脂。 高血壓可引起血管痙攣，高血脂可使動脈硬化。 此外，中老年人常出現血液黏稠度高，睡眠時血流變慢。 這些因素可導致一過性腦缺血和手部麻木。

3. 頸椎病：頸椎病是都市人的常見病。 因頸椎骨質增生、椎間盤退變或局部關節韌帶過度勞累、鬆弛等原因，壓迫頸椎局部血管和神經組織所致。 它的症狀多種多樣，手麻是它的症狀之一。

（網上圖片）

4. 糖尿病：糖尿病會引起多種拼發症，糖尿病周圍神經病變就是其中之一。 一旦出現這種拼發症，就會出現四肢麻木、感覺異常等症狀。

5. 周圍神經炎：如果消化吸收功能長期不佳，營養不良會因缺乏維生素B1引起周圍神經炎，還會引起手麻。

6. 臂神經受壓：睡眠時姿勢不正、頸項偏斜或手臂受壓，會因受壓臂神經而使手麻木。

7. 過量：過量使用某些藥物，如慶大霉素，會引起嘴唇和四肢刺痛的副作用。 注意避免過量。

8. 慢性酒精中毒：對於一些經常飲酒的人來說，如果手心麻木，則表示慢性酒精中毒。如果不及時干預，慢性酒精中毒會導致身體各系統功能失調，甚至造成不可逆的病理損傷。 如：慢性腸胃炎及潰瘍、酒精性心肌炎、脂肪肝或肝硬化、中樞神經系統退化或腦萎縮。」

米婭繼續道：「除了手部麻木，如果身體其他部位，比如臉、腿等也麻木了，是不是說明身體有更嚴重的隱疾？」

我的回答：「肢體麻木是臨床常見症狀之一，其發病部位包括：面部、舌部、皮膚、肩背、胸腹、腰腿、四肢、指尖等。

主要表現為患處麻木、不痛、不癢，肉中有蟲，連癢痛都不知，感覺消失，厚如木頭。

列舉如下：

1. 風邪入網：

症狀：常見四肢、手足、面部、面部麻木，可伴有口眼歪斜、語言不利、惡風寒熱、脈浮。

2. 氣體不足：

症狀：手足、皮膚逐漸麻木、失去知覺，並伴有精神疲乏、乏力、四肢無力、氣短、納差、便溏、唇沉、脈細。

3.營地血量不足：

症狀：症狀包括四肢痙攣、不敏感、伸展不便，或肩背或腰腿無固定部位，麻痹不人道，常伴有痠痛、面色晦暗、口唇蒼白或頭暈目眩 、眩暈、心悸等，脈微弱。

4.痰濕塊：

症狀：症狀包括四肢麻木、反覆發作和長期不癒合。 伴有四肢痠痛，溫熱或按摩可暫時緩解，或有輕度腫脹，胸骨及肋部不適，嗜睡等，舌質淡，脈細弱。

5.血瘀阻絡：

症狀：症狀包括局部麻木、感覺減退甚至感覺消失。或兼有四肢麻木疼痛，面色晦暗，口唇青紫，舌有瘀點或瘀斑，脈不利。」

米婭緊張的問道：「有甚麼辦法嗎？老是被中醫看病……」

我回答說：「可以用針灸治療，穴位如下：

魚際洞

穴位位置：大魚際穴在拇指背側。掌心合攏後，拇指與食指之間有一個輕微的凸起，這個凸起就是魚際點。

陽西洞

穴位位置：在大拇指與腕關節處，只要五指張開，大拇指稍向前伸，關節處就會有一個凹陷，這個凹陷就是陽西穴。

外關點

穴位位置：手腕與手掌皮膚相連的地方有一條摺痕。另一隻手的中指、食指和無名指閉合併覆蓋在這個摺痕上。前臂兩內筋正中，為外關穴。

曲池點

穴位位置：彎曲肘部，達到90度時停止彎曲，觀察肘部，肘部有一條水平線，水平線外側有凹陷，為曲池穴。

以上穴位補瀉，配合艾灸，留針20分鐘，隔日1次，7次為一個療程。 "

米婭說：「有醫生就放心多了，在家有甚麼可以做的嗎？」

我的回答是：「你可以在家裏做一些小運動來調整你的麻木。當出現麻木時，你可以調整你的姿勢來改善不適。同時你可以伸展你的手臂來鍛煉身體，讓你的血液循環。手臂變得更光滑，對手麻有幫助。在鍛煉過程中，將人伸直，雙手朝下，雙手交叉，每天重複鍛煉5次，每次50次，連續2天，如果情況還沒有好轉，需要馬上針灸治療。」