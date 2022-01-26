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26/01/2022

小朋友持續高燒或患「川崎病」！錯過黃金治療期恐發心臟病！7個症狀要留意

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　　兒童持續發高燒，家長勿掉以輕心，因持續5天發高燒是川崎症的病徵之一，惟有調查發現，8成受訪家長都不認識川崎症。有兒科專科醫生指，若兒童患上川崎症，而未能趕及在發病後5至10天的黃金治療接期受治療，有機會致冠狀動脈瘤及動脈收窄，甚至需接受「心臟搭橋手術」。

 

小童群益會與香港兒科心臟學會調查發現，8成家長不認識川崎症。

 

　　小童群益會與香港兒科心臟學會於去年11月進行問卷調查，成功訪問2896名幼稚園學童家長。結果顯示，8成家長不認識川崎症，當子女出現與川崎症相似病徵時，只有約18%家長認為子女可能患上川崎症；逾57%家長認為是手足口病等季節性疾病；約45%家長則以為是一般發燒。

 

5至10天黃金治療期 錯過或要「搭橋」

 

　　川崎症是一種急性系統性血管炎，亦是兒童常見的後天性心臟病成因，最常發病年齡為5歲以下，病徵包括持續5天發高燒、四肢及軀幹出現紅疹、手腳持續泛紅等。

 

　　兒科心臟學會前主席李淑嫻醫生指，患上川崎症必須把握發病後5至10天的黃金治療期，若患者錯過黃金治療期，可能會引致冠狀動脈瘤及動脈收窄，需要接受「心臟搭橋手術」，甚至不能做劇烈運動和將來仍有機會心臟病發。若能及時治療川崎症，出現冠狀動脈病變的機會能減至少於5%。兒科心臟學會主席張蔚賢醫生提醒家長，若子女持續發燒5日，且並無合理原因，需留意是否患上川崎症。

 

　　昊庭於1歲多時患上川崎症，昊庭媽媽指，當時他持續發燒至38度，服食退燒藥亦無效，直至發燒至第4天到公立醫院求醫，才確診患上川崎症，幸好趕及在黃金期內接受治療，他現已完全康復。

 

 

轉載自: 晴報

 

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