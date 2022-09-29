本港有近3萬人患有各類風濕病，包括類風濕關節炎。有專科醫生表示，類風濕關節炎是一種自身免疫系統慢性疾病，除了影響全身關節外，連帶肌肉、心臟、肺部等器官亦會受破壞，當中10至20%患者會引起併發症，包括肺纖維化，且難以復元。有研究顯示，類風濕性關節炎併發肺纖維化患者經診斷後，在第3及第6年死亡率達10至30%，生存率中位數最多只有8.2年。

楊韻妍醫生（中）指現有不同藥物抑制肺纖維化，減低急性惡化風險。

港大名譽臨床助理教授、風濕病科專科醫生楊韻妍解釋，類風濕關節炎是一種自身免疫系統疾病，源於患者的免疫系統錯誤地攻擊關節滑膜而引致發炎。若患者的炎症持續，可導致滑膜增生，對關節相關的骨、軟骨、腱及韌帶等造成損害，誘發關節痛及腫脹，甚至影響活動功能及變形。

免疫系統問題 非僅影響關節

她續說，類風濕性關節炎並非長者專屬，30至50歲為最常見組群，女性患病機會更是男性的2至3倍，如有家族史患病機會會大增，亦有研究發現，吸煙會增加患病風險。

她表示，典型的類風濕性關節炎主要影響小關節，如手腕、掌指關節、腳趾等，且會呈對稱性，部分患者發病時，會出現大關節發炎，如手肘、膝蓋、肩膊等，除影響關節活動外，亦會為生活帶來不適，包括出現晨僵，即早上起床後關節變得僵硬，甚至持續一日，不時感到疲倦、無胃口、低燒、體重下降等。

可致肺功能減弱 呼吸衰竭亡

不少患者誤以為類風濕性關節炎只會影響關節，楊說，這是一種慢性疾病，除了影響全身關節外，連肌肉、心臟、肺部、皮膚、血管、神經等器官亦會受破壞，甚至可以併發間質性肺病，繼而造成肺纖維化。

她補充，現時有10至20%類風濕性關節炎患者會引起併發症，包括肺纖維化，且難以復元，患者如沒有及早對症下藥，肺功能會持續減弱，出現咳嗽、氣喘、容易疲倦，甚至因呼吸衰竭而死亡。

她補充，有研究顯示，類風濕性關節炎併發肺纖維化患者經診斷後，在第3及第6年死亡率達10至30%，患者生存率中位數最多只有8.2年。

72歲的姚先生，年輕時任職藍領，需要體力勞動，腰痠骨痛早已習以為常，惟每日早上起床後都有晨僵，曾因關節痛求醫，其後持續擴展至身體的大小關節，包括手指、手踭、雙腿膝蓋等都感痛楚，服用約1年類固醇後，藥效開始失效，被診斷為類風濕性關節炎。因病情影響其關節活動，導致寸步難行，需進行雙膝置換手術。但5年前他發現出現氣促症狀，證實已併發肺纖維化，現已無法做體力勞動或跑步。

楊韻妍醫生指，現時有不同藥物針對攻擊不同的細胞生長因子，阻斷血管更生所需的生長訊號傳遞，可抑制肺纖維化及細胞生長因子遷移，減低急性惡化風險。她說，有研究證實，患者使用後有助保持52周內肺活量，可減低肺纖維化急劇惡化，有助減低因肺纖維化而死亡風險。但她提醒，所有預防及治療方法都有不同成效、副作用及風險，用藥前應向主診醫護人員查詢。