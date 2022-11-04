想留住靚靚秀髮，飲食一定要均衡。有營養師指出，愛吃油膩、高脂或辛辣食物，會增加皮脂腺分泌，易令毛囊堵塞引致脫髮，但過度戒口同樣出事，部分人只吃白肉及戒油，結果導致鐵質及油脂俱缺，最終亦難逃脫髮命運。

營養師溫巧晴

家營營養中心營養師溫巧晴（Amy）表示，經常進食大量油膩丶高脂肪或辛辣食物，容易刺激皮脂腺分泌，導致毛囊堵塞，令頭髮難以正常生長，增加脫髮風險。惟缺乏油脂亦會出事，她說︰「若滴油不沾，攝取脂肪酸不足，亦會造成頭皮乾旱，油脂分泌失衡，可致頭髮乾旱易斷。」

Amy續指，Omega-3脂肪酸可滋養頭髮，建議可多吃牛油果、三文魚、堅果及亞麻籽等食物護髮，「每日應攝取3至6茶匙脂肪才是健康範圍」。

另外，過度節食減肥，或怕胖而只吃白肉，亦會導致鐵質不足。Amy說︰「鐵質是製造紅血球的重要物質，負責將氧氣輸送到身各組織，若無充足氧氣和營養到達頭皮和毛囊，很容易脫髮。」她又指，紅肉亦有低脂選擇，如豬、牛、肉等，青口、蠔、蜆等貝殼類，亦含豐富動物性鐵質。至於素食人士則可從西蘭花、芥蘭和莧菜等深綠色蔬菜，攝取豐富植物性鐵質。

蛋白質助「造髮」 怕肥可選低脂肉

Amy提醒，平日飲食最重要是「食物多元化」，因蛋白質是製造頭髮重要元素，建議怕肥者可用低脂肉類取代，「例如魚肉、雞胸肉及雞蛋等；吃素人士可從扁豆、紅腰豆等豆類食物中攝取。」

而維他命A亦有助頭髮生長、平衡油脂分泌，令頭髮更健康有光澤，所以多吃紅蘿蔔、南瓜、木瓜、芒果、南瓜或番茄，亦有助預防脫髮。