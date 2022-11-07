中風會為患者帶來不同程度的併發症和後遺症，如肺炎、吞嚥梗塞、壓瘡、便秘等，亦會影響其精神健康。有研究發現，約3成中風康復者會患上「中風後抑鬱症」（PSD），當中近1成人會再度中風，2成人會出現心血管問題；中風康復者抑鬱程度愈高，再度中風及出現主要不良心血管問題的風險亦愈高，香港中風學會籲患者多注意情緒，如有需要應及早求醫。

香港中風學會主席、腦神經科專科李梓強醫生（左）建議中風康復者多參加病友活動，藉互相交流和鼓勵積極面對疾病。

香港中風學會主席、腦神經科專科醫生李梓強表示，中風有很多後遺症，包括肺炎、壓瘡、便秘、消化道出血等，約4成急性中風患者會出現不同程度的語言或吞嚥困難，逾半患者不能回到工作崗位，少數重症病人更會昏迷不醒。除了生理影響外，亦要注意患者的精神狀態，因抑鬱症在中風康復者身上亦很常見，約三分一中風患者會患上PSD，即中至嚴重程度的抑鬱症。

影響活動能力 生活轉變大損情緒

港大秀圃老年研究中心和港大中風研究組在2017至2019年，招募了188名中風康復者參與研究，要求他們填寫PHQ-9問卷和接受臨床評估，結果，在139名完成問卷的患者之中，66%人評分達最少5分，即代表有抑鬱症狀，3成人的分數更超過10分，顯示他們有中度至嚴重程度抑鬱。

他解釋，由於中風通常來得突然，亦會影響正常活動能力，患者生活模式或會出現巨大轉變，可能需要適應由他人協助日常起居生活，甚至影響工作，導致長期經濟壓力；而中風後腦內與情緒有關的神經傳遞物質有機會受損，這些都會增加患抑鬱症的風險。

患者和照顧者 宜注意情緒早求醫

另外，在約4年的跟進評估期間，有8%受訪者再次中風，19%人出現不良心血管事件如心肌梗塞、急性冠心病徵狀、心律不正等；而抑鬱程度愈高，在5年內再次中風的風險可達2成，出現不良心血管事件的風險更達3成，較輕微抑鬱患者高出最少1成。

李梓強醫生強調，PSD除了影響情緒外，亦會提高患心血管病的風險，因此患者和照顧者都不應忽視照顧情緒，如情緒受困或出現抑鬱症狀，應盡快求醫。他又建議康復者多參加病友活動，藉互相交流和鼓勵積極面對疾病，而照顧者以至公眾亦應多關心身邊的中風患者。