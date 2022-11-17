心臟病如無形殺手，去年便有6,595人死於心臟病。有機構篩查發現，逾4成基層有瓣膜性心臟病問題，惟公院服務需求遠超供應，私院收費亦高。香港亞洲心臟中心自2020年起推出「社區免費心臟篩查活動」，冀助市民及早發現病情及治療。

香港亞洲心臟中心心血管科主任暨心臟科專科醫生曾子欣指，去年心臟病死亡人數較疫前增約500人，達6,595人，但去年7月1日至今年6月30日，公院內科門診穩定新症輪候時間長達近3年，有調查亦指非緊急「通波仔」手術要等1年以上，冠心病患者或錯過黃金治療時間，增心肌梗塞、中風和死亡風險。

公院輪候長 組織推免費篩查

香港亞洲心臟中心2020年起推「暖心行動」，當中包括社區免費心臟篩查活動。

香港亞洲心臟中心自2020年2月起推「暖心行動」，先後以「暖心價」提供「通波仔」服務等。同年11月更夥社福機構推「社區免費心臟篩查活動」，醫護至今已為727名65歲或以上市民免費進行心臟超聲波、心房顫動、血糖等檢查。結果發現，逾4成人有瓣膜性心臟病，2.3%更有心房顫動，如同時患有腎病，有機會增栓塞和出血風險。

香港亞洲心臟中心主任暨心臟科專科醫生林逸賢指，血管病、心率不正和心瓣問題為常見心臟問題；瓣膜性心臟病多因退化令心瓣開合異常，易被忽略，到有症狀求醫或已心臟衰竭；另本港每年有2萬至3萬人中風，當中25至30%由房顫引起，因心跳時快時慢會令血塊在血管積聚，並在心跳變快時衝上腦致中風，但盡早服薄血藥有助預防。中心冀有更多組織響應篩查活動。