最近新聞報導「超級人瑞」家中離世的消息，相信很多人對「人瑞」一詞並不陌生，但「超級人瑞」（Supercentenarian）大家又知道多少？超級人瑞是指年紀達到110歲或以上的人瑞。依據歐洲的統計數據，僅有0.1% 的百歲人瑞能存活至這個歲數。

隨著醫療科技進步、養生觀念盛行，全球愈來愈多人成為百歲人瑞，根據聯合國人口部門（United Nations Population Division, UNPD）數據顯示於2020年全球百歲老人已達57.3萬，預計到2100年時全球百歲老人將超過1,900萬人，剛剛踏入新一年，正當長命百歲已經不是稀有的事情，我們便應開始思考：如何幸福健康地長壽，迎來成功老齡化的 「百歲時代」。

香港百歲人口破萬 研究探討長壽關鍵

縱觀香港近10年來，人口結構亦出現了明顯的變化，根據政府統計處發布的2021年人口普查，結果顯示本港人口不單持續地高齡化，香港百歲或以上長者的數量，亦由1981年的289人增至現時的逾1.1萬人，40年間升幅驚人，更創歷史新高。據統計處預測，香港百歲長者的人數到2066年將增至5.11萬。

說到健康長壽，近年不少海外專家開始研究探討人類「長壽」的關鍵，但是本地百歲人瑞研究卻寥寥可數。近年較大型的研究是在2011年由香港大學秀圃研究中心院士、滙智研究中心總監張筱蘭博士及其研究團隊進行，共訪問了153位百歲和近百歲老人，研究主要探討這群長者的身體和心理健康狀況，從而估算這群百歲老人能實現成功老年化的比例，探討長壽關鍵。

香港百歲或以上長者的數量，亦由1981年的289人增至現時的逾1.1萬人，升幅驚人。據統計處預測，香港百歲長者的人數到2066年將增至5.11萬

健康地長壽並非遙不可及：實現成功老齡化

長壽秘訣近年成為熱話，不少媒體都會採訪百歲人瑞探究其養生之道，而近年來 成功老齡化」至已成為老年學研究者熟悉的術語， Rowe& Kahn（ 1998 ）把成功老齡化歸納為三個要件：（1）降低疾病與失能（Disability）之發生率；（2）維持高度的認知與身體功能；（3）積極參與日常活動。Crowther等學者於2002年加入第四個條件：正向靈性 (Positive Spirituality)，在＜在健康長壽：香港實證研究＞一書亦發現擁有良好人際關係、不同的正面生命經歷和積極的人生觀，都是影響香港百歲老人心理完好（Psychological Well-Being）的重要因素。

Kowe& Kahn（ 1998 ）把成功老齡化歸納為三個要件：（1）降低疾病與失能（Disability）之發生率；（2）維持高度的認知與身體功能；（3）積極參與日常活動。

筆者經營的老人院舍近年亦為不少「百歲壽星」慶生，看見這些可愛的「百歲壽星」吃著壽包，與大家談笑風生時，都引起了筆者的反思: 健康地長壽其實並非遙不可及，重點在於如何找出健康長壽的靈丹妙藥。 最近筆者與我們團隊長者服務總監Jenny談及長壽關鍵，管理院舍近20年且接觸過不少百歲人瑞的她直言: 「他們大部份都精靈活力！當然他們活到過百歲，身體機能上難免會衰退，需要有人協助及護理，但絕大部份的他們都是正面樂觀，絕不認老！另外他們家人都經常前來探訪陪伴，同時他們亦樂於參與不同活動，個性比較喜歡玩又樂觀，心理健康狀況都很良好。」

筆者經營的老人院舍近年亦為不少「百歲壽星」慶生，引起了筆者的反思: 健康地長壽其實並非遙不可及，重點在於如何找出健康長壽的靈丹妙藥。

活得老亦要活得好 院舍服務模式的轉變

這與張筱蘭博士在＜健康長壽：香港實證研究＞中＜香港百歲老人定量研究＞中提及的百歲老人的生活情況不謀而合，研究調查了153名在香港居住的準百歲和百歲老人，當中發現即使年紀過百，被訪者普遍對自己身體都有良好的評價，47%的被訪者更認為自己比同年齡的人有「較好」或「非常好」的身體狀況，在他們當中，最常見的疾病為白內障（75.2%）及高血壓（64.7%），而糖尿病（13.1%）、心臟病（12.4%）及痛風（13.1%）亦很普遍，反而嚴重的腦或心血管疾病則相對較少，甚至只有3.9%的被訪者被診斷患有認知障礙症；95.4%的受訪者有良好的上肢活動能力，當中部份更具獨立處理工具性日常生活的能力（如購物、做飯、洗衣服、使用交通工具等）。由此可見，生理年輕不只是決定生理健康的單一因素，而百歲老人身體狀況可能比其他高齡組別還好，當中「成功老齡化」便成為了關鍵的健康長壽因素。

這亦令筆者明白到活得老同時要活得好的重要性，營運安老院舍這十數年，眼見著社會人口結構性的改變，我們不但迎來超高齡化的社會，安老院舍未來或許會成為「百歲老人村」，必須迎來服務模式的轉變，作為經營者最重要是令長者活得老活得好，提供專業護理以外亦要關注他們心靈上的需要，安老服務在滿足基本需求後，亦應考慮如何提升長輩的社交及獨立自主的能力，而透過人與人之間的接觸或不同的院舍活動驅走孤寂感，並增加他們的自信與能力，詳見筆者之前討論安老服務的文章：以人為本的安老服務：如何幫助長輩追求自我實現，讓晚年生活「老有所學、老有所樂」？，有助維持他們自主自立以延慢衰退的步伐。

安老院舍未來或許會成為「百歲老人村」，必須迎來服務模式的轉變， 在滿足基本需求後，亦可透過人與人之間的接觸或不同的院舍活動驅走孤寂感。

在社會層面來說，以往百歲老人常被認為是體弱衰老的一群，有人更認為高齡化社會是危機，然而在我們迎來「百歲時代」的同時，社會必須探討的問題除了是如何從資源配套、醫療體制或安老政策外，更應借鏡和學習百歲老人研究得出的結果，讓更多長者成功老齡化。

筆者從最近閱讀的＜在健康長壽：香港實證研究＞一書獲得不少的啟發與反思，同時希望透過百歲老人實證研究和身為安老院經營者的觀察，探討「成功老齡化」的關鍵。希望在不久的未來，我們人生後半場這場延長賽不再是「老而不死」，而是健康、快樂及有意義的，讓我們重新定義長壽的價值和意義。

由張筱蘭博士編著的＜健康長壽：香港實證研究＞帶來啟發與反思，而百歲老人的「成功老齡化」經驗更值得我們學習與借鑒。