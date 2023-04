白髮除了是生理老化或遺傳的因素之外,還有其他原因,例如:

吸煙:吸煙能在體內產生巨大的促氧化作用,它形成的活性氧能傷害毛囊黑色素細胞。

情緒:International Journal of Tricology 在2018年刊登了一篇名為 “Premature Graying of Hair : Review with Updates”的學術文章,證實不良情緒是白髮速成的後天誘因。中醫角度為太多怒氣、思慮和擔憂,尤其會「情形於(白)色」,皆因怒傷肝、思傷脾、以及恐傷腎,久而久之就會在頭上不同位置出現白髮,例如: 兩鬢斑白—乃肝鬱、易怒所導致;前額—皆因脾虛,思慮、傷神太多;頭頂至後腦—因為腎氣不足,經常擔憂惶恐。

(圖片來源:Unsplash)

發炎體質:無論是急性(例如容易食物過敏)或慢性(例如高血壓、心臟病、癌症)的發炎,免疫細胞會產生大量的自由基,都會令到皮膚毛囊幹細胞減少以及毛囊黑色素細胞受到傷害,形成白髮。

甲狀腺功能過低:甲狀腺所製造的荷爾蒙有T4(四碘甲狀腺素),和T3(三碘甲狀腺素),對人體有很多功用—能控制身體對對脂肪和醣分的運用、調節體溫和心跳、監控體內蛋白質的製造、調節新陳代謝和增加黑色素細胞的製造。當甲狀腺功能過低的時候,令頭髮維持黑色的黑色素亦會隨之下降。

體內缺乏營養:大量研究發現過早有白髮者跟缺乏以下元素有關連:維生命B12、維他命D3、鐵、鋅、鈣、銅。 但要注意的是,當白髮出現時,即黑色素細胞已休止時,即使補充以上營養,也不能逆轉情況,關鍵是要在黑髮未轉白時,以上營養要足夠。

要補充營養,首要原則當然最好是從食物原材料入手,但都市人生活忙碌兼飲食不均衡,所以退而求其次,用優質補充品也是無可厚非的事。不過有一點要留意: 維生命B12、維他命D3、鐵、鋅、和鈣都可用優質補充品,唯獨是銅,最好不要。

人體缺乏銅的話,會有骨質疏鬆、頭痛、貧血、虛弱面色蒼白和有白頭髮,但每日安全上限攝取量為8毫克,所以用補充品攝取容易過量;過量的銅會聚積在肝臟,造成「銅中毒」,症狀是嘔吐、腹瀉、頭暈、低血壓、舌頭出現鏽味、肝腎受損等,但吃富含銅的天然食物,則不會超標。含豐富銅的食物有:蠔、龍蝦、動物肝臟、菇類、黑白芝麻、腰果、綠葉蔬菜和螺旋藻,無論肉食或素食者,都可以找到補充銅的美食呢!





(圖片來源:Unsplash)