反式脂肪會增加人體的壞膽固醇，並減少體內的好膽固醇。有註冊營養師指，反式脂肪一般在加工過程產生，雖然能讓相關食物保存更久和鬆脆，但攝取太多會增加中風等機會。大眾心愛的叉燒酥、酥皮蛋撻等食物，均是暗藏大量反式脂肪的食品陷阱；食肆的炒粉麵飯更有機會由「萬年油」製成，應盡量避免食用。市民選購食品時可留意包裝的食物標籤，當中的「部分氫化油」即是反式脂肪，應少食為妙。

營養師葉俊言

註冊營養師葉俊言解釋，反式脂肪是人造或在加工過程產生的脂肪，較少為天然存在，未加工前以不飽和脂肪為主，經過氫化過程或重複加熱，令其化學結構改變，變成類似飽和脂肪的脂肪，但由於其化學結構方向不同，故被命名為反式脂肪。反式脂肪亦因此與飽和脂肪有物質上差異，如在室溫下主要是固體，含有反式脂肪的食物亦會有較長食用期限，不易變壞且比較鬆脆。

坊間「萬年油」烹煮食品 也高危

至於哪些食物較大機會含有反式脂肪？他舉例說，由於起酥油普遍含反式脂肪，因此酥皮食物如牛角包、酥皮湯、叉燒酥、酥皮蛋撻等，均為常見有反式脂肪的食物。另外，街邊檔常用「萬年油」煮食，即同一鍋油不斷重複加熱使用，導致反式脂肪產生和積累，故在坊間食肆購買的煎炸食物、炒粉麵飯等，均有機會含大量反式脂肪；使用傳統植物牛油製造的食物亦屬高危。

起酥油普遍含反式脂肪，因此酥皮蛋撻等酥皮食物，為常見含反式脂肪食物。

為了避開「邪惡脂肪」，不少精明消費者購物前會查閱產品包裝上的食物標籤，但有些食物卻標示含「部分氫化油」，令不少人感迷惘，不知是否有害物質。葉俊言形容，「部分氫化油」其實即是反式脂肪，是經過氫化過程的植物油，多數在預先包裝食物中出現。

留意食物標籤 有否「部分氫化油」

他續指，攝取反式脂肪會增加身體壞膽固醇，並減低好膽固醇，令血管閉塞、中風和患心臟病的機會飈升，加上反式脂肪為脂肪的一種，吃得多亦會致肥。要逃離反式脂肪的魔掌，他建議市民除了要在購買食物和飲料前，仔細留意營養標籤，亦要盡量避免進食街外的炒粉麵飯和酥皮食物，「在家自家製，起碼不會用萬年油煮食，但出街食的話，除了熱量高，反式脂肪亦多」。