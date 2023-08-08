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08/08/2023

政府推慢性疾病共同治理計劃：資助45歲或以上人士篩查糖尿病+高血壓！資助幾多？藥費點計？即睇詳情

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Text: Sammy Leung

　　你有每年都進行身體檢查嗎？有些慢性疾病，可能平時在日常生活中是不會發現的，要到身體檢查先會發現。早前醫務衞生局宣布將會推出「慢性疾病共同治理先導計劃」（共同治理計劃），政府資助部分費用，希望可以鼓勵及早透過篩查了解自身健康狀況，預防慢性病惡化引發併發症！到底共同治理計劃是怎樣一回事？而對象又是甚麼人？即睇！

 

　　醫務衞生局副局長李夏茵醫生指，現時在香港45歲或以上的人口中，每100個人內便有17人不知自己患上糖尿病或高血壓，另外還有6人有血糖偏高的情況。所以政府推出「慢性疾病共同治理先導計劃」（共同治理計劃）是為了市民可以早一點發現自己到底有沒有糖尿病或高血壓！

 

圖片來源：Unsplash@Mockup Graphics

 

　　共同治理先導計劃的對象是45歲或以上，而自己尙未察覺已患上高血壓、糖尿病或有相關症狀的市民。共同治理計劃十分簡單，就是政府資助部分費用，令大家可以只付部分費用就可以去篩查及治療。但政府資助會資助多少，而我們又要付多少呢？

 

下一頁：即睇政府會資助幾多？市民需要畀幾多？

 

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